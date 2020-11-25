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Başvuran o parayı alıyor! Son gün...

AA |  25 Kasım 2020 Çarşamba - 11:14 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 11:14

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şartlar belirlendi. Başvurana devlet ödemesi yapılacak. Başvurular yılsonuna kadar devam edecek. Tarımsal destekleme kapsamında bu yıl bitkisel üretime yönelik yapılacak ödemelerin şartları belli oldu.


 
Tarım ve Orman Bakanlığının Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi  Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2020 tarihinden  itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, üretim yılı içinde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya ve/veya  Örtüaltı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS) kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak  isteyen çiftçiler için 18 Kasım 2019'da başlayan sertifikalı tohum ile  sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım destek başvuruları yıl sonuna  kadar devam edecek.
 
Çiftçiler, diğer destekleme başlıkları için ise bugünden itibaren  kayıtlı oldukları il veya ilçe müdürlüklerine başvurabilecekler.
 
Çiftçilere, 2020 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS'de  kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği  sağlanacak.
 
Havzalarda, bu yıl fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten  çiftçilerin destekten yararlanabilmeleri için 2020 üretim yılına dair ÇKS  kayıtlarını, dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği hariç olmak üzere  desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları gerekecek.
 
Toprak analizi desteği ödemelerinde, parsel büyüklüğü asgari 50 dekar  ve üzeri olan ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerinde, ilave her 50 dekara kadar bir  analiz için toprak analizi desteği ödenecek.
 
 Küçük aile işletmesi desteği
 
Tarımsal faaliyet yapılan toplam alanı 5 dekar veya altında olan, yaş  çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs  bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek kişi çiftçilere,  2020 üretim yılında küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacak.
 
Organik tarım desteği, bu yıl hasadını gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne  ürün sertifikası düzenlenmiş ve belirlenen usul ve esaslara göre başvuru yapan  çiftçiler için gerçekleştirilecek.
 
Belirlenen listedeki havzalarda, 2020 yılında yem bitkileri desteğine  esas ürünleri üreten çiftçiler yem bitkileri desteğinden yararlanacak.
 
Susam ve yerfıstığını tüm havzalarda, desteğe esas diğer ürünleri ise  "2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar" ekindeki listede  yer alan havzalarda sertifikalı tohum kullanarak yetiştiren çiftçiler,  sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalanacak.
 
ÇKS'ye kayıtlı arazilerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve  satışı gerçekleştirilen sertifikalı sınıfında aşılı ve aşısız fidanlar için adet  başına sertifikalı fidan üretim desteği ödenecek.
 
Bu yıl destekleme uygulamalarında ayrıntıları verilen kayıt  sistemlerine kayıtlı olmayanlar, tebliğde anılan destekleme ödemelerinden  yararlanamayacak.
 
ÇKS'de kayıtlı olduğu il veya ilçe dışında başka yerden desteklemeye  müracaat edenlerle, tebliğde belirtilen destekleme ödemelerinden faydalanmak için  istenilen belgelerle süresi içinde başvuru yapmayanlar bu tebliğde anılan  destekleme ödemelerini kullanamayacak.
 
Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, belirtilen esaslar  çerçevesinde, Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak. Ödemeler,  Ziraat Bankasının ilgili şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılmış veya  açılacak hesaplara yatırılacak.

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