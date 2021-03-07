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Baskın yapıldı! 16 kişi bu halde yakalandı

DHA |  07 Mart 2021 Pazar - 23:19 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 23:19

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il genelinde uyuşturucu satışı yapan torbacılara yönelik operasyon yaptı. 16 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığı operasyonda silahlar ele geçirildi.


Koronavirüs salgınıyla mücadelede örnek il olarak gösterilen Uşakta, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde 60 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon yaptı. İl genelinde uyuşturucu satışı yapan torbacılara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ile adreslerde yapılan aramalarda bıçak, tabanca ve otomatik tüfek de ele geçirildi. torbacı olarak tabir edilen 16 sokak satıcısı da gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.
 

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Uşak operasyon uyuşturucu
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