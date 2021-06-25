Başak mısın yoksa hayatında özel bir Başak var mı? Başakların pratik oldukları ve eşlerine derinden bağlı oldukları biliniyor. Başak kişilik özelliklerini anlamak, kendiniz veya çevrenizdeki Başaklar için en iyi ortamı oluşturmak için çok önemlidir. Başak kişilik özellikleri, ilişkilerde nasıl oldukları, hangi burçlarla anlaşıp anlaşamadıkları sık sık merak edilir. Peki, Başak burcu erkeğinin anlaşabildiği ve anlaşamadığı burçlar neler? Nasıl kadınlardan hoşlanır? İşte Başak burcu ile ilgili merak edilenler…

Başak burcu erkeklerinin, insanları çokça eleştiren bir yönü bulunur. Başak burcu erkekleri; herkesçe sevildiğini düşünür ancak bu yönünden dolayı pek sevilmeyebilirler. Bunun yanı sıra mantığı ya da duyguları ile hareket edip, hisleri çok kuvvetli olan insanlar, başak burcu erkekleriyle çok iyi anlaşmaktadırlar. Bu bireylerin, başak burcu erkekleriyle dostluk kurdukları da gözlemlenmektedir. Bunun dışında başak burcu erkeklerinin; anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar, nasıl kadınlardan hoşlandıkları gibi konular ilişkinin yolunda gitmesi açısından önemlidir.

BAŞAK BURCU ERKEĞİNİN ANLAŞABİLDİĞİ BURÇLAR NELER?

Başak burcu erkeğinin anlaşabildiği burçlar; yengeç burcu, boğa burcu ve oğlak burcudur. Başakların ayrıntıcı kişiliklerinin olması, oğlak burcu adına oldukça yararlı hale gelir ve başağın eleştirileri, oğlak burcu bireylerini yıpratamaz. Bu yüzden başaklar ile oğlaklar oldukça iyi anlaşırlar.

Başak burcu erkeklerinde duygulardan arınmış, mantığın konuştuğu karakter ön plandadır. Bununla beraber yengeç burcu ile uyumlu olan başak burcu erkekleri, hiç sıkıntı çekmeyecektir. Her iki burcun da empati yeteneği oldukça kuvvetlidir ve bu yüzden yaşama bakış açıları birbirine oldukça yakındır.

Boğa burcu bireyleri de başak burcu erkeklerinin uyumlu olduğu ve anlaştığı bir burçtur. Her ne kadar bakış açıları birbirinden değişik olsa bile her iki burç da duruşu, özenli ve düzenli bir yaşama olan çabaları onları birbirine bağlayarak, çok önemli bir dostluğa katkı sağlar.

BAŞAK BURCU ERKEĞİNİN ANLAŞAMADIĞI BURÇLAR NELER?

Başak burcu erkeğinin anlaşamadığı burçlar ise; aslan burcu, kova burcu ve terazi burcudur. Başak burcu erkekleri; alçak gönüllü, ayrıntıcı, düzenli ve çalışkanlardır. Bencil olmayan, devamlı başka kişileri kendisinden daha fazla düşünen yaşam stilleri bulunur. Bu sebeple aslan burcuyla anlaşamazlar.

Ayrıntıcı özellikleriyle yüzeysel düşünen bireyler, anlaşamazlar. Bu sebeple terazi burçları ile anlaşmaları oldukça güçtür. Başak burcu erkeklerinin değer verdiği ayrıntılara, terazi burcu bireyleri hiç aldırış etmezler. Başak burcu erkekleri, kova burcu bireyleri ile anlaşmakta zorlanırlar. Başak burcu erkekleri duygularını ifade etmekte güçlük çekerler. Bununla beraber utangaçtırlar. Kova burcu bireyleri oldukça açık sözlülerdir. Duyguları anlamakta da çok güçlük çekerler. Birbirlerinin duygularını anlamakta güçlük yaşadıkları için, başak burcu erkekleri, kova burcu bireyleriyle anlaşamazlar.

BAŞAK BURCU ERKEĞİ NASIL KADINLARDAN HOŞLANIR?

Başak burcu erkeklerinden hoşlanacak bireyler; ilk önce o kişinin karakteristik özelliklerini öğrenmelidir. Titiz, sorumluluk sahibi, çalışkan, düzenli olan başak burcu erkeklerinin etkilenmesi kolay değildir. Başak burcu erkekleri, çok detaycıdırlar. Bu yüzden başak burcu erkekleri, kadınlarda bazı özelliklere dikkat ederler. Bunlar;

- Başak burcu erkekleri; pohpohlanmayı sever. Başak burcu erkekleri, kendilerini el üstünde tutan kadınlardan hoşlanırlar.

- Onu takdir eden kadınları severler.

- Yaşamda emin adımlar ile ilerleyen kuvvetli kadınlardan hoşlanırlar.

- Kadınlarda zekayı incelerler.

- Geleceğe dair plan yapıp, geleceğe umutla bakan kadınlardan hoşlanırlar.

- Temizliğe dikkat eden kadınlardan hoşlanırlar.