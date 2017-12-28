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Barzani: Baskı var!

AA |  28 Aralık 2017 Perşembe - 15:50 | Son Güncelleme : 28 12 2017 - 15:50

IKBY Başbakanı Barzani, İbadi'nin uçak seferi yasağını bölge halkına karşı baskı unsuru olarak kullandığını ileri sürdü.


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, merkezi yönetimin, uçak seferlerini askıya alma kararını bölge halkını zor durumda bırakan bir baskı unsuru olarak kullandığını belirtti. 
 
Barzani, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Irak  Başbakanı Haydar el-İbadi'nin 25 Eylül'deki gayrimeşru referandumu gerekçe  göstererek, uçak seferlerinin askıya alınma süresini tekrar uzatmasına sert tepki  gösterdi.
 
Erbil ve Bağdat arasında diyalog görüşmeleri henüz başlamadan bu  kararın alınmasından üzüntü duyduklarını dile getiren Barzani, Irak Başbakanı  İbadi'nin havalimanlarını, IKBY halkına karşı bir baskı unsuru olarak elinde  tuttuğunu iddia etti.
 
Havalimanlarının kapalı olmasının halk üzerinde doğrudan kötü bir etki  yarattığına dikkati çeken Barzani, bu durumun özellikle yurt dışında tedavi olmak  isteyen vatandaşları zora soktuğunu söyledi.
 
Erbil Uluslararası Havalimanı'nın resmi Twitter hesabından yapılan  açıklamada, Irak Sivil Havacılık Kurumunun, uluslararası uçak seferi yasağını 28  Şubat 2018 tarihine kadar tekrar uzattığı duyurulmuştu.
 
Irak merkezi hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül tarihinde gayrimeşru  referandumu düzenlemesini gerekçe göstererek bir takım yaptırım kararı almıştı.
 
Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferleri 29  Eylül tarihinde askıya alınmıştı.
 

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