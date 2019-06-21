Bartın'dan bir acı haber daha geldi!

Kentte dün etkili olan sağanak nedeniyle Hasankadı beldesinde Kur'an kursundan dönerken sel sularına kapılan İsa Akgün'ü arama çalışmalarına sabah saatlerinde AFAD, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı 8 dalgıç, jandarma, itfaiye, Sakarya AFAD İl Müdürlüğünden 5 kişilik arama kurtarma timi tarafından başlandı.
Çocuğun cesedi, kaybolduğu yerden yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Akbaş köyü Fırdan Mahallesi mevkisinde dere yatağında, bölgede gezen Adil Özsoy tarafından görüldü.
Özsoy'un muhtara bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Adil Özsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, her sabah buraları dolaştığını belirterek, "Bugün sabah gezerken de cansız çocuk gördüm. Önce oyuncak zannettim. Yanına yaklaşınca ceset olduğunu anladım. Hemen muhtarımıza bilgi verdim." dedi.
Dün, Hasankadı beldesinde meydana gelen selde bahçesine dolan suyu tahliye etmek isterken akıntıya kapılan İsmail Çeliktaş (70) ile Kur'an kursundan dönerken sel sularına kapılan İsa Akgün kaybolmuştu.
Çeliştaş'ın cesedi, ekipler tarafından evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında çamura gömülü halde bulunmuştu. Akgün'ü arama çalışmalarına ise havanın kararmasıyla ara verilmişti.
Öte yandan Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Sarıbuğday, Balgöze, Çaybaşı, Akpınar, Kamışlı Kızıleğrek köylerinde etkili olan yağış sonrası sel baskını yaşandı.Aşırı yağışlardan dolayı dere yataklarındaki taşmadan meydana gelen sel baskınında arazilerin hasar gördüğünü belirten Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, “İlçemize bağlı köylerde yaşanan sel felaketinde her hangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Dere yataklarının taşması sonucu meydana gelen sel ekili arazilerde tahribata sebep olmuştur.
Tarım müdürlüğümüz suların çekilmesinin ardından hasar tespit çalışmalarına başlayacaktır. Balgöze ve Sarıbuğday köylerine özel idare ve belediyeden tedbir amaçlı iş makineleri gönderilmiş fakat müdahaleye gerek kalmadan sular çekilmeye başlamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi