Bartın'dan bir acı haber daha geldi!

Çeliştaş'ın cesedi, ekipler tarafından evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında çamura gömülü halde bulunmuştu. Akgün'ü arama çalışmalarına ise havanın kararmasıyla ara verilmişti.

Adil Özsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, her sabah buraları dolaştığını belirterek, "Bugün sabah gezerken de cansız çocuk gördüm. Önce oyuncak zannettim. Yanına yaklaşınca ceset olduğunu anladım. Hemen muhtarımıza bilgi verdim." dedi.

Öte yandan Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Sarıbuğday, Balgöze, Çaybaşı, Akpınar, Kamışlı Kızıleğrek köylerinde etkili olan yağış sonrası sel baskını yaşandı.Aşırı yağışlardan dolayı dere yataklarındaki taşmadan meydana gelen sel baskınında arazilerin hasar gördüğünü belirten Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, “İlçemize bağlı köylerde yaşanan sel felaketinde her hangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Dere yataklarının taşması sonucu meydana gelen sel ekili arazilerde tahribata sebep olmuştur.

Tarım müdürlüğümüz suların çekilmesinin ardından hasar tespit çalışmalarına başlayacaktır. Balgöze ve Sarıbuğday köylerine özel idare ve belediyeden tedbir amaçlı iş makineleri gönderilmiş fakat müdahaleye gerek kalmadan sular çekilmeye başlamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi