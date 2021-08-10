Baraj düşecek mi, 2021 YKS baraj puanı 170’e mi düşecek? YKS baraj puanı düşerse ne olur?

Baraj puanı düştü mü, 2021 YKS baraj puanı düşecek mi? sorularının ardı arkası kesilmiyor. Üniversite sınavına giren, 180 puan barajının altında öğrenciler için MHP lideri Devlet Bahçeli’den bir çağrı gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devler Bahçeli’nin barajın düşürülmesine yönelik açıklamasının ardından YÖK çalışma başlattı. Peki, YKS baraj puanı düşerse ne olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite sınavına giren ve 180 puan barajının altında kalan gençlere bir şans verilmesi için çalışma yapılmasını istemiş, Devlet Bahçeli de Erdğan’ın açıklamasını desteklemiş ve sosyal medya hesabından barajın düşürülmesine ilişkin "Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır" diyen Bahçeli, salgın kaynaklı olarak genel başarı düzeyinin düştüğünü, barajın belirli ölçülerde aşağı çekilmesinin yüzbinlerce gencin tercih yapmasına imkân tanıyacağını açıkladı. Bahçeli, "TYT baraj puanının 140'a, AYT baraj puanının da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniversiteye girmek için mücadele eden, ama salgın gibi mücbir ve zecri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım" ifadelerini kullanmıştı. Peki, 2021 YKS barajı düşecek mi, baraj puanı 170’e inecek mi?

BARAJ DÜŞECEK Mİ, 2021 YKS BARAJ PUANI 170’E Mİ DÜŞECEK?

Açıklamaların ardından gözlerin çevrildiği YÖK'ün konuyla ilgili çalışmalara başladığı öğrenildi.

YKS BARAJ PUANI DÜŞERSE NE OLUR?

Barajın 170'e çekilmesi halinde binlerce adayın 4 yıllık okulları tercih etme imkânı doğacak. YÖK'ün çalışmasında salgın koşulları ve yüz yüze eğitimin zaman zaman aksaması dikkate alınarak kontenjanların boş kalmaması amaçlanıyor. Geçen yıl, 4 yıllık bölümler için 180 puan olan baraj benzeri gerekçelerle 170'e düşürülerek binlerce öğrencinin tercih yapmasına imkân sağlanmıştı.