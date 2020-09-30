Bankalardan tüm zamanların en yüksek 8 aylık karı

Türk bankacılık sektörü, bu yılın ocak-ağustos döneminde 42,9 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek 8 aylık karını elde etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türk bankacılık sektörü, yılın 8 ayında 42 milyar 949 milyon TL net dönem karına ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, karlılıktaki artış yüzde 30,8'e işaret etti. Böylece tüm zamanların en yüksek 8 aylık karına ulaşıldı. Türk bankacılık sektörü, geçen yılın 8 aylık döneminde 32 milyar 838 milyon lira kar elde etmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle aylık bazda değerlendirildiğinde, sektörün karında dalgalı bir seyir gözlendi. Ocak ve şubatta sırasıyla 7,9 milyar lira ve 7,2 milyar lira ile geçen yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 147,2 ve yüzde 133,4 seviyelerinde artan kar, mart ayına gelindiğinde salgın sebebiyle 217 milyon lira oldu. Bankaların karı, martta 2019'un aynı ayına göre yüzde 96,4 azaldı.

Nisan ve mayısta 4,3 milyar lira ve 7,7 milyar lira düzeyinde aylık kar açıklayan bankalar, haziranda yaklaşık 4 milyar lira kar elde etti. Bankaların karı, nisan ve mayısta geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 17 ve yüzde 115,6 artarken, haziranda yüzde 24,2 azaldı.

Temmuzda özellikle konut kredi faiz oranlarının 7 yılın, ticari kredi faiz oranlarının da 6 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin etkisiyle sektörün karı yükseldi. Bankacılık sektörü, temmuzda 8,3 milyar liralık karla tüm zamanların en yüksek aylık karını elde etti.

Ağustosta sektörün karı, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 13,8 azalarak 4,6 milyar liradan 4 milyar liraya geriledi.

Kredilerden alınan faiz 200 milyar liraya yaklaştı

Verilere göre, bankaların 8 ayda elde ettiği toplam faiz geliri, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,6 azaldı. Ağustos sonu itibarıyla 268,1 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 287,1 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Bankalar, ocak-ağustos döneminde kredilerden 198,7 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 45,8 milyar lirası tüketici kredilerinden, 6,6 milyar lirası kredi kartlarından, 23,5 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 122,8 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

Bankaların faiz gideri azaldı

Sektörün toplam faiz gideri, 8 ayda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 35,8 azalarak 119,9 milyar liraya geriledi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata ödediği faiz, yüzde 44,3 azalarak 70,7 milyar liraya düştü.

Toplam faiz giderlerinin yüzde 59'u mevduata ve yüzde 12,1'i bankalara verilen faizlerden oluştu.

Bankaların net faiz geliri, ağustos sonu itibarıyla 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 47,7 artarak 148,3 milyar lira oldu.

Bankacılık hizmet geliri 27,9 milyar lira

BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri ağustos sonu itibarıyla 67 milyar liraya ulaştı. Kredilerden alınan ücret ve komisyonlar 8 ayda 10,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir 8 ayda yüzde 12,3 azalarak 27,9 milyar liraya geriledi.

Sektörün toplam faiz dışı giderleri ocak-ağustos döneminde yüzde 46,5 artışla 124,1 milyar liraya yükseldi. Faiz dışı giderlerin yükselmesinde genel karşılık ve diğer provizyonlar etkili oldu. Genel karşılık provizyonları 8 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128,3 artarak 37,8 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde diğer provizyonlar da yüzde 150,6'lık yükselişle 13,7 milyar liraya ulaştı.

Faiz dışı giderler içinde personel giderlerinin payı yüzde 21,3'e gerilerken, personel giderleri 8 ayda 26,4 milyar lira oldu.