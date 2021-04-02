Bankalarda flaş değişiklik! Maliyet düştü

Bankacılık sektöründe önemli değişiklik. Milyonları kapsıyor. Artık bankacılık işleri için banka şubesine gitmeye gerek kalmayacak. Düzenlemeler hem vakit hem de para kaybının önüne geçecek. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Bankacılıkta hem vatandaş hem de sektör için bir dizi kolaylık getiren yeni dönem başladı. Kimlik doğrulamasından banka şubesi dışında gerçekleştirilemeyen işlemlerin yapılma biçimine kadar birçok kalemde bankacılık sektörüne önemli düzenlemeler getirilirken müşteri olma, üyelik ve hesap sahipliğinin başlangıcından maliyetlerin düşürülmesine bir dizi yenilik getirildi.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), "Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Artık uzaktan kimlik doğrulamasıyla ve ıslak imzaya gerek kalmadan müşteri olunabilecek.

Müşteri olma süreci en fazla 10 dakikalık bir sürede tamamlanabilecek.

Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile gerçekleştirilecek.

Bankacılık işlemleri 1 Mayıs'tan itibaren banka şubesine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

Maliyet, zaman ve işgücünden tasarruf sağlanacak.

Yönetmelikte, bankalar, görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yapabilecek,

Mesafeli olarak sözleşme ilişkisi kurulabilecek.

Bankalar açısından kâğıt ve doküman kullanımının azaltılıp hizmet maliyetinin düşürülmesi sağlanacak.

Bankalar uzaktan kimlik tespitinde sıkı güvenlik tedbirlerini uygulamakla sorumlu olacak.

Bankalar, uzaktan kimlik tespiti yaptığı kişileri farklı bir risk profilinde izleyecek.