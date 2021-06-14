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Balıkesir merkezli 32 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

AA |  14 Haziran 2021 Pazartesi - 10:04 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 10:04

FETÖ'nün Emniyet ve polis okullarındaki yapılanmasına yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir merkezli 32 ilde 61 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulunda öğrenim gördükleri dönemde örgütün mahrem imamlarının ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları ve toplantılar gerçekleştirdikleri tespit edilen 61 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla Balıkesir merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı, ekipler diğer zanlıları yakalama çalışmasını sürdürüyor.
 

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