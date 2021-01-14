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Balıkesir'deki FETÖ soruşturmasında 8 zanlı itirafçı oldu

AA |  14 Ocak 2021 Perşembe - 20:52 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 20:52

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem öğretmen yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri ise etkinlik pişmanlık hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.


 İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve  Terörle Mücadele daire başkanlıkları tarafından FETÖ'nün "mahrem öğretmen  yapılanması"na yönelik Balıkesir, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve Mersin'de düzenlen  eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 zanlının işlemleri tamamlandı.
 
Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 8'i ise etkin  pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Operasyon
 
Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 gün önce, ikisi Milli Eğitim  Bakanlığı, biri özel eğitim kurumunda görevli 3 öğretmenin yanı sıra KHK ile  ihraç edilmiş bir eski öğretmen, daha önce özel okullarda öğretmenlik yapmış 3  kişinin aralarında olduğu 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.
 
Şüphelilerden 9'u yakalanmış, adresinde bulunamayan 1 kişinin  yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
 

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