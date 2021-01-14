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Baladın ile Aköz konuk olacak

14 Ocak 2021 Perşembe - 9:31 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 9:33

teve2’nin, sunuculuğunu Avatar Atakan’ın (Çağan Atakan Arslan) yaptığı ‘Senden İyi Yok’un bu haftaki konukları, voleybolcu Hande Baladın ve Simge Aköz olacak


teve2’nin, sunuculuğunu Avatar Atakan’ın (Çağan Atakan Arslan) yaptığı ‘Senden İyi Yok’un bu haftaki konukları, voleybolcu Hande Baladın ve Simge Aköz olacak. İki isim hem voleybol mücadelesi gerçekleştirecek hem de dövüş performanslarıyla merak uyandıracak. Yapım, pazar günü saat 14.00’te ekrana gelecek.
 

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