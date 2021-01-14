teve2’nin, sunuculuğunu Avatar Atakan’ın (Çağan Atakan Arslan) yaptığı ‘Senden İyi Yok’un bu haftaki konukları, voleybolcu Hande Baladın ve Simge Aköz olacak. İki isim hem voleybol mücadelesi gerçekleştirecek hem de dövüş performanslarıyla merak uyandıracak. Yapım, pazar günü saat 14.00’te ekrana gelecek.
- Haberler »
- Medya Haberleri »
- Baladın ile Aköz konuk olacak
Baladın ile Aköz konuk olacak
14 Ocak 2021 Perşembe - 9:31 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 9:33
teve2’nin, sunuculuğunu Avatar Atakan’ın (Çağan Atakan Arslan) yaptığı ‘Senden İyi Yok’un bu haftaki konukları, voleybolcu Hande Baladın ve Simge Aköz olacak
- Aleyna'nın eski sevgilisi katil zanlısı, cezaevinde kendini astı!
- Türkiye, KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi
- DSÖ ekibi Kovid-19'un kökenini incelemek üzere Vuhan'da
- 14 Ocak evde bakım maaşı yatan iller 2021 listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşı ne kadar oldu, 14 Ocak 2021 evde bakım parası kaç lira yatacak?
- Doğal gaz, elektrik ve su faturaları ile ilgili flaş detay! 643 lira...
- Aşı sıramı nasıl öğrenebilirim? SMS ve MHRS e-nabız korona aşı sırası sorgulama