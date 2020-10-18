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Bakanlık uyarı! Aman dikkat... Sakın oraya tıklamayın

18 Ekim 2020 Pazar - 22:15 | Son Güncelleme : 18 10 2020 - 22:15

Sağlık Bakanlığı, sahte telefon uygulaması kullanarak yapılan dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı.


Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtildi.
 
Vatandaşlara, "sahte web sitelerine ve bağlantılara tıklamayın, dijital güvenliğinizi tehlikeye atmayın." uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Dolandırıcılar her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj göndermektedir. T.C. Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır. Resmi kaynağı olmayan 'edevlet-pandemidestekdetay.com', 'trkisalt.com/pandemidestek' gibi yanıltıcı isimli web sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. Bilgiye resmi kaynaklardan ulaşın, doğru bilginin yayılmasına destek olun."

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Sağlık Bakanlığı sahte telefon uygulama
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