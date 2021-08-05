Bakanlık harekete geçti! Yüzlerce içeriğe müdahale edildi

Çocukların dijital dünyada karşılaşabilecekleri veya karşılaştıkları olumsuz içerikler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sıkı takip ediliyor. Bakanlık, bir yandan tespit edilen zararlı içeriklere ilişkin ilgili kurumlarla iş birliğiyle yasal çerçevede önlem alırken diğer yandan ailelerin, personelin ve çocukların bu konuda farkındalık kazanmaları amacıyla eğitim çalışmaları yapıyor.

Sosyal Medya Çalışma Grubu, özellikle çocuklar için zararlı olabilecek içeriklerin tespit edilmesi ve gerekli müdahalelerin yapılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Ayrıca zararlı olduğu düşünülen içeriklerin bildirilebileceği kurumsal ihbar platformları da bulunuyor. Bakanlığın Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, bu tür içeriklerin ihbar edilebileceği form ve e-posta adresi ile Whatsapp , Bip mesaj uygulamaları yer alıyor. Ayrıca, CİMER, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının siber@egm.gov.tr, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun www.kvkk.gov.tr, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun https://www.ihbarweb.org.tr adresleri ile e-devlet üzerinden de ihbarda bulunulabiliyor.

Riskli yüzlerce dijital içerik belirlendi

Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından tespit edilen olumsuz dijital içerikler konusunda ilgili kurumlarla iletişime geçilerek içeriklerin engellenmesi veya kaldırılması talep ediliyor.

Bu çerçevede bugüne kadar, çocukların ruh sağlığını ve gelişimini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen 1.259 içeriğe müdahalede bulunuldu. İçeriklere 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında müdahale ediliyor.

15 bin kişiye Dijital Risklerden Korunma Eğitimi verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların sağlıklı gelişimi, toplumsal yaşama katılımlarının sağlanması ve onları önlenebilir risklere karşı korumak amacıyla eğitimler düzenliyor. Çocukların, ailelerin ve toplumun dijital içerikli risklere karşı farkındalığını artırmaya yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve STK’ler ile çalışmalar yürütülüyor.

Bakanlığa bağlı özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulübü personeli ile ebeveynler için dijital içeriklerdeki risklerle ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlayan eğitimler organize ediliyor.

Özel kreş ve gündüz bakımevi çalışanları ile bu kuruluşlardan hizmet alan ailelere yönelik geliştirilen program kapsamında bugüne kadar 15 bin kişiye “Dijital Risklerden Korunma Eğitimi” verildi.

Dijital Risklerden Korunma Eğitimi, “medya kavramı, yeni medya araçları, çocuk ve dijital medya, dijital çağda ebeveyn olmak, bilişim teknolojilerinin çocuklar için fırsatları ve riskleri, çocukları bilişim teknolojilerinin risklerinden korumak için aileler tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar, önerilen web ve ihbar adresleri, dijital oyunlar için kullanılan sınıflandırma sistemi” gibi konu başlıklarından oluşuyor.