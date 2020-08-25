25 Ağustos 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.108 -0.13 EURO 8,7090 0.13
USD 7,3800 0.04 ALTIN 456,620 -0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakanlık açıkladı! 100 kaymakam adayı alınacak

AA |  25 Ağustos 2020 Salı - 1:37 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 1:37

İçişleri Bakanlığınca Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 100 kaymakam adayı alınacak.


Kaymakam adaylığı sınav ilanı, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar  kısmında yayımlandı.
 
İlana göre, sınava girecek adaylarda, yurt içindeki üniversitelerin  veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla  yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin  uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye  ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya  bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde  80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı  aranacak.
 
Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih  bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapan ve uluslararası ilişkiler,  siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim  yapanlar da sınava başvurabilecek.
 
 Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış  olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması yani askerlik hizmetini yapmış,  erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak koşulları da aranacak.
 
Adaylar başvurularını, 2-9 Eylül tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM  başvuru merkezinden, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday  İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak  başvurularını tamamlayacak. Geç başvuru günü 17 Eylül 2020 olarak belirlendi.
 
Sınav, 18 Ekim 2020'de saat 10.15'te Ankara'da yapılacak. Adaylar,  saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda 100 soru için 150  dakika (2,5 saat) süre tanınacak.
 
Sınavda, 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan  adaylardan, ilan edilen kadronun (100) 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya  hak kazanacak. 400'üncü adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata  katılmaya hak kazanarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata  çağrılacak.
 

ETİKETLER

İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği kaymakam kaymakam adayı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.