Bakan Varank'tan Türk ev aletleri üreticisine ziyaret

Varank, küçük ev aletlerinin hem dünyada hem Türkiye'de hızlı bir şekilde büyüdüğünü kaydederek, firmanın bu ürünlerin yerlileşmesi hususuna önem atfettiğini, sektörde Uzak Doğu'dan ciddi ithalat bulunduğunu, firmanın bu ürünleri yerlileştirme konusunda önemli bir çaba içerisinde olduğunu bildirdi.

Şirketin kendi bünyesinde geliştirdiği otomasyon teknolojileri sayesinde çok verimli bir üretim modeliyle iş yaptığını ifade eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sinbo, adet olarak Türkiye pazarının yaklaşık yüzde 20'sine sahip. Bunun yanında geçen yıl gerçekleştirdiği 20 milyon dolarlık ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yaklaşık 700 kişiyi istihdam eden firmamız tedarikçileriyle birlikte büyük bir ekosisteme sahip. Ülkemizde katma değerli üretimi geliştirmek için çok farklı destek mekanizmalarıyla firmalarımızı desteklemeye çalışıyoruz. Küçük ev aletleri alanında şu anda Türkiye'de üretimi olmayan ekipmanların, parçaların yerlileştirilmesi hem de markalarımızın güçlenmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Sinbo'yu Türkiye'de olduğu gibi dünyada da daha tanınır hale getirmek istiyoruz."

Varank, sektördeki tüm üreticilere bu destekleri verdiklerini belirterek, "Nasıl ki beyaz eşyada Avrupa'nın bir, dünyanın iki numarası isek küçük ev aletlerinde de bunu başarmamızın önünde hiçbir engel yok. Bunu girişimcilerimizle, üreticilerimizle başaracağız." diye konuştu.

"Şu anda yatırım iştahı hiçbir zaman olmadığı kadar yüksek"

Bakan Varank, özellikle salgın sürecinde dünyada tedarik zincirlerinde büyük değişimler yaşandığını kaydederek, "Batı, üretimde kendine yeni ve güvenilir ortaklar arıyor. Türkiye, hem üretim altyapısı hem jeopolitik konumu hem de salgında ortaya koyduğu üretim başarısıyla en büyük adaylardan bir tanesi. Uzak Doğu ile karşılaştırdığımızda çok büyük avantajlarımız var." açıklamasında bulundu.

Salgın sonrası dönemde Türkiye'yi bir üretim üssü haline getirerek küresel anlamda üretimden çok daha fazla pay almak için hazırlıklarını yaptıklarını dile getiren Varank, "Şu anda yatırım iştahı hiçbir zaman olmadığı kadar yüksek. Martta düzenlediğimiz teşvik belgelerinde Türkiye'nin rekorunu kırdık. Anadolu 'nun her tarafından yeni yatırımların başladığını görüyoruz. Organize sanayi bölgelerinde elektrik tüketiminde bir ivme yakaladık. Bu da üretim tarafında firmalarımızın büyük gayret içerisinde olduğunu gösteriyor. Salgın sonrası üretimde ve katma değerli üretimde ülkemizi çok daha iyi yerlerde göreceğiz." ifadelerini kullandı.