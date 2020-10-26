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Bakan Varank'tan 'büyüme' açıklaması

26 Ekim 2020 Pazartesi - 12:39 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 12:44

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada, "Türkiye yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip 2020 yılını en asgari hasarla atlatacak. Bütçemiz geçen seneye göre yüzde 50 artmış durumda. Yani yatırım teşviklerine, KOBİ'lere, sanayi bölgelerine, özetle Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusundaki tüm hedeflerimize daha fazla kaynak aktarabileceğiz." dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank önemli açıklamalarda bulundu.
 
Varank, "Organize sanayi  bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor. Hatta  şunu söyleyeyim, eylül ve ekim performansı pandemi öncesi dönemin bile  üzerinde.
 
Türkiye yılın son iki  çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip 2020 yılını en asgari hasarla  atlatacak.
 
Bütçemiz geçen seneye göre  yüzde 50 artmış durumda. Yani yatırım teşviklerine, KOBİ'lere, sanayi  bölgelerine, özetle Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusundaki tüm hedeflerimize  daha fazla kaynak aktarabileceğiz." ifadelerini kullandı.

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Mustafa Varank büyüme Türkiye
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