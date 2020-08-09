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Bakan Varank açıkladı: Dünyada ilk kez biz geliştirdik

AA |  09 Ağustos 2020 Pazar - 18:13 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 18:13

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK sayesinde bugüne kadar çok çarpıcı başarı hikayelerine imza attıklarını belirterek, "Salmonella Hızlı Tanı Kitini dünyada ilk kez biz geliştirdik, patentini aldık. Kirli su ve yiyeceklerden bulaşan bu bakteri, toplum sağlığı açısından son derece zararlı. Geliştirdiğimiz bu kit, piyasadaki mevcut tanı kitlerine göre çok daha hızlı sonuç veriyor. Çin bize başvurdu, ülkemizden teknoloji transferiyle bu ürünü almak istiyor." dedi.


Gebze'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen  TÜBİTAK mükemmeliyet merkezleri açılış töreninde konuşan Varank, TÜBİTAK Gebze  Yerleşkesi'nin, ülkenin Ar-Ge ve inovasyon üssü olma görevini üstlendiğini ancak  enstitülerde yürüttükleri yenilikçi işlerle özel sektöre rakip olmadıklarını  vurgulayarak, özel sektörün, kamunun ve üniversitelerin katma değer üretmesine  katkı sağladıklarını söyledi.
 
Bakan Varank, Gebze'deki enstitülerin çalışmalarına son sürat devam  ettiğini aktararak, "Bugün bizleri misafir eden Marmara Araştırma Merkezi, bu  yerleşkenin ilk enstitüsü. Burada çevre, enerji, biyoteknoloji, gıda, kimya ve  malzeme alanlarında yenilikçi çözümler geliştiriliyor. Türkiye Sanayi Sevk ve  İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), kamu ve özel sektöre danışmanlık hizmeti  veriyor. TÜSSİDE'nin bugüne kadar sunduğu kaliteli işler ortadayken, elimizin  altında böylesine bir kaynak varken, yabancı danışmanlık şirketleriyle çalışmak  bize göre sadece para israfı. Ulusal Metroloji Enstitüsü, ülkemizdeki tüm  ölçümlerin uluslararası sisteme entegrasyonunu sağlıyor." şeklinde konuştu.
 
Varank, TÜBİTAK-BİLGEM'in, askeri ve sivil bilginin, güvenli iletimi  ve saklanmasında kritik bir fonksiyona sahip olduğuna dikkati çekerek, Temel  Bilimler Araştırma Enstitüsünün de temel bilimlerde ülkenin güçlenmesi için  çalıştığını kaydetti.
 
Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünü, milli demir yolu  teknolojilerini tasarlamak için geçen yıl TCDD ile beraber kurduklarını anımsatan  Varank, "Raylı sistemlerde sadece kullanıcı olmaktan öte kendi ihtiyacını  karşılayan, bunun yanında geliştirdiği teknolojiyi ihraç eden bir ülke olmak  istiyoruz. Bu merkezlere ek olarak, Yapay Zeka ve Kutup Araştırmaları  Enstitülerini de yakın zamanda kurarak, çığır açıcı işlerde iddiamızı ortaya  koyduk." ifadelerini kullandı.
 
"Ülkenin her alanda bağımsızlığını pekiştirecek adımları büyük bir  gayretle atıyoruz"
 
Bakan Varank, TÜBİTAK sayesinde bugüne kadar çok çarpıcı başarı  hikayelerine imza attıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
 
"Elimde gördüğünüz ve MAM'da üretilen bu ürün, turboşaft motorlarında  kullanılan türbin kanatçığı. Bu kanatçık, milli genel maksat helikopterimiz  Gökbey'in motorunda kullanılan en yüksek katma değerli parça. Bu parça  olmaksızın, uçaklar ya da helikopterler havalanamaz. Dolayısıyla kimse size bunu  kolay kolay satmıyor. Dünyada bu kabiliyete sahip 5 ülkeden birisiyiz.  Halihazırda TEİ'ye 160 adet teslim ettik. Gökbey'in motorunda kullanıyorlar.  Gördüğünüz bu küçücük kare, SİHA'ların kullandığı akıllı bombaların lazer arayıcı  başlık dedektörü. Bu arayıcı başlık sayesinde bombalar, nokta atış yapabiliyor.  BİLGEM'de geliştirdiğimiz bu dedektör, savunma sanayimizin kritik bileşenlerinden  birisi. Binlerce dolar verip yurt dışından almak isteseniz dahi alamıyorsunuz.  Biz bu dedektörü yurt dışı muadillerine göre çok daha kaliteli ve ucuza  üretebiliyoruz.
 
Salmonella Hızlı Tanı Kitini dünyada ilk kez biz geliştirdik,  patentini aldık. Kirli su ve yiyeceklerden bulaşan bu bakteri, toplum sağlığı  açısından son derece zararlı. Geliştirdiğimiz bu kit, piyasadaki mevcut tanı  kitlerine göre çok daha hızlı sonuç veriyor. Çin bize başvurdu, ülkemizden  teknoloji transferiyle bu ürünü satın almak istiyor."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği Milli Teknoloji Güçlü Sanayi  vizyonuyla ülkenin her alanda bağımsızlığını pekiştirecek adımları büyük bir  gayretle attıklarını vurgulayan Varank, "18 yılın tüm kazanımlarını, katma değer  ve teknoloji üretimiyle daha da zenginleştireceğiz. Bugün açacağımız altyapılar,  üretim seferberliğimize önemli katkılar sunacak. Bu altyapılarla sizin de  söylediğiniz gibi bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha da güçlü olacağız. Bu  vesileyle merkezlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

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Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank TÜBİTAK
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