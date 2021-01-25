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Bakan Soylu'nun annesine hakarete istenen ceza belli oldu!

AA |  25 Ocak 2021 Pazartesi - 16:22 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 16:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içeren ifadeleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli E.E. hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu  hakkında Twitter'da hakaret içerikli yorum yazdığı gerekçesiyle şüpheli E.E.  hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.
 
Soruşturma kapsamında şüpheli E.E. hakkında "kamu görevlisine  görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis  cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.
 
İddianame, Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
 
Şüpheli E. E. Twitter'daki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'a da hakaret ettiği gerekçesiyle  "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan  tutuklanmıştı.

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