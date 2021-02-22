Bakan Soylu hedef göstermişti! Karayılan Gara'da mıydı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Gara operasyonuyla ilgili konuşmalarında Murat Karayılan’ı hedef göstermesi, “Murat Karayılan Gara’daymış. Operasyondan kısa süre önce orayı terk etmiş” söylentisinin yayılmasına neden oldu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi araştırdı. Karayılan Gara'da mıydı?

Abdulkadir Selvi'nin yazısının ilgili kısmı: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis’te Gara’da PKK ’nın şehit ettiği 13 vatandaşımızla ilgili bilgi verdikten sonra “Allah şahittir, o Murat Karayılan ’ı bin parçaya bölmezsek... Tekrar şeref sözü veriyorum” demişti.

Soylu daha önce de “Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün” diye söz vermişti.

Soylu’nun Gara operasyonuyla ilgili konuşmalarında Murat Karayılan’ı hedef göstermesi, “Murat Karayılan Gara’daymış. Operasyondan kısa süre önce orayı terk etmiş” söylentisinin yayılmasına neden oldu. Önemli bir iddia olduğu için araştırdım. Ama doğru çıkmadı. Karayılan ve Cemil Bayık bir süredir Kandil ’den başlarını çıkaramıyorlarmış. Daha çok Kandil’in İran kontrolündeki bölgesinde kalmayı tercih ediyorlarmış. İran’ın Gara’ya yaptığımız operasyonu kınaması beni şaşırtmamıştı. Çünkü İran, Cemil Bayık ve Murat Karayılan’ı Türkiye’ye karşı koruyor.

KANDİL’DE

Murat Karayılan Gara’da değilmiş ama PKK’nın Kandil ve Sincar’dan sonra oluşturmak istediği alternatif komuta kontrol merkezi yerle bir edilmiş. PKK yöneticilerinden Duran Kalkan, “Gara operasyonunun temel amacı HPG’nin komuta kontrol merkezini işlemez hale getirmekti. Bu operasyonda temel hedef gerillanın komuta kontrol merkezini etkisiz kılmaktı” demişti. Yeni kurulan telsiz sistemleri ortadan kaldırılmış. “PKK’yı 5 yıl geriletecek bir darbe vuruldu” deniliyor.

PKK, zorla kaçırıp operasyonun başında şehit ettiği 13 sivil vatandaşımızı ise 2 yıldır Gara’da “zindan” adını verdiği yerde tutuyormuş. Bir kez daha şehitlerimizin ruhu şâd olsun.

GARA’YA GİDEN MİLLETVEKİLİ

İçİşlerİ Bakanı Süleyman Soylu, Gara’ya giden milletvekilinin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı. Soylu’nun açıklaması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Taşdemir hakkında soruşturma açtı. HDP milletvekili Taşdemir ise “Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz” dedi. Bu durumda Taşdemir hakkında düzenlenecek olan fezlekeyi görmek gerekecek. Çünkü dokunulmazlığının kaldırılması istenirken, fezlekede Taşdemir hakkında yer alacak deliller önem kazandı.

SÜLEYMANİYE’DEKİ BULUŞMALAR

Ancak görünen o ki Taşdemir tek değil. Bunu Gara için söylemiyorum. PKK’nın diğer kamplarına gittiği ya da Süleymaniye’de PKK’lılarla buluştuğu tespit edilen başka HDP milletvekillerinden söz ediliyor.

O nedenle İçişleri Bakanı Soylu’nun Taşdemir’in Gara’ya gittiği açıklaması çok fazla bir şaşkınlığa yol açmadı. “Sadece biri miymiş?” yorumlarına neden oldu.

HDP milletvekillerinin PKK’lılarla buluşmaları ve PKK kamplarına gittiklerine ilişkin dosya açılırsa çarşı karışabilir.

PERVİN BULDAN’IN ÇIKIŞI

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıtını kastetmiyorum. Buldan, Kandil’de Murat Karayılan’la olan fotoğraflarını gösteren Soylu’ya, onların çözüm sürecinde çekildiği yanıtını verdi. Benim kastettiğim ise Buldan’ın Gara’dan sonra muhalefetin HDP’nin çizgisine yaklaştığına ilişkin sözleri. Buldan, “Keşke daha önceki dönemlerde HDP’nin yanında diğer muhalefet partileri de durabilseydi. Keşke muhalefet, ‘Bunlar haklı’ diyebilseydi, bugün Türkiye bu durumda olmayacaktı” dedi.

Pervin Buldan nasıl memnun olmasın? Bir dönemler Paris ’teki Kürt konferansına katıldığı için Ahmet Türk ve arkadaşlarını ihraç eden SHP’den, Gara’da 13 vatandaşımızı katleden PKK’yı değil, Cumhurbaşkanı’nı suçlayan CHP’ye gelindi.

Belli ki Gara’dan önce ve Gara’dan sonra sözü, sadece terörle mücadele için geçerli değil. Siyaset açısından da yeni bir dönem başlıyor.