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Bakan Soylu duyurdu! Hakkari'de 449 kilo eroin ele geçirildi

23 Temmuz 2021 Cuma - 23:29 | Son Güncelleme : 23 07 2021 - 23:29

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de iki operasyonda 449 kilo uyuşturucu ele geçiren emniyet ve jandarma personelini tebrik etti.


Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları  kaydetti:
 
"Hakkari'de, emniyetimiz ve jandarmamız; toplam 449 kilogram eroin  yakaladı. Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan polisimiz, jandarmamız ve  güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum."
 

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyuşturucu
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