İçişleri Bakanı Soylu, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Patel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık içişleri bakanlıkları arasındaki ikili ilişkiler, göç konuları ile stratejik güvenlik ve iş birliği konularının ele alındığı belirtildi.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Bakan Soylu, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Patel ile görüştü
Bakan Soylu, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Patel ile görüştü
20 Eylül 2021 Pazartesi - 16:35 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 16:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel ile telefon görüşmesi yaptı.
- İki kadın saç saça birbirine girdi! 'Kocamı elimden aldın'
- Eda Erdem'den Ajda Pekkan'a büyük sürpriz!
- Sağlıklı gıdalar dişleri olumsuz etkiler mi?
- 'Gençlerin özerkleşmesine izin verin'
- Kredi fırsatı! Faiz yok, teminat yok, geri ödemeler...
- Maren Enerji halka arz ne zaman? Margün Enerji (Maren) talep toplama ne zaman, halka arz eşit mi oransal mı, hisse kodu ve satış fiyatı!