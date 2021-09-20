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Bakan Soylu, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Patel ile görüştü

20 Eylül 2021 Pazartesi - 16:35 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 16:35

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel ile telefon görüşmesi yaptı.


İçişleri Bakanı Soylu, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Patel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık içişleri bakanlıkları arasındaki ikili ilişkiler, göç konuları ile stratejik güvenlik ve iş birliği konularının ele alındığı belirtildi. 
 

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