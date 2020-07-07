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Bakan Soylu açıkladı! Tonlarca ele geçirildi...

AA |  07 Temmuz 2020 Salı - 14:46 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 14:59

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma'nın son 15 günde düzenlediği operasyonlarda 32 milyon kök kenevir ile 3,7 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi.


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İçişleri Bakanı Soylu kenevir esrar
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