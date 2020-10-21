Bakan Selçuk: Eğitime katıldıkları gün kadar ödeme yapıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Haziran itibariyle başlayan yeni normal sürecinde Eylül ayı sonuna kadar 28 bini aşkın kişinin meslek sahibi olmasına aracılık ettiklerini bildirdi. Selçuk aynı zamanda Mesleki Eğitim Kurslarına katılım sağlayan kursiyerlere yapılan maddi desteklere ilişkin bilgileri de paylaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR tarafından düzenlenen Mesleki Eğitim Kursları ile mesleği olmayan vatandaşlara meslek öğretmeye, mesleği olan vatandaşların ise mesleki niteliklerini geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Kursiyerlerimizin yüzde 57’si kadın

Mesleki Eğitim Kurslarına katılanların yüzde 57’sinin kadın olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, “2002 yılından 2020 yılının Eylül ayına kadar toplam 1,7 milyon aşkın kişiyi meslek sahibi yaptık. Normalleşme Döneminin başlangıcı olarak kabul ettiğimiz 1 Haziran’dan Eylül ayı sonuna kadar ise 28 bini aşkın vatandaşımızı kurslardan yararlandırdık”

Mesleki Eğitim Kurslarına katılım sağlayan kursiyerlere yapılan maddi desteklere ilişkin bilgileri de paylaşan Bakan Selçuk şunları söyledi: