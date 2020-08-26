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Bakan Selçuk duyurdu! 31 Aralık'a kadar ertelendi

AA |  26 Ağustos 2020 Çarşamba - 9:47 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 10:23

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Giresun’da SGK prim ödeme süresi 31 Aralık'a, SGK’ya verilecek prim belgelerinin süresi 15 Aralık’a ertelendi."


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt  Selçuk, Giresun'da SGK prim ödeme süresinin 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıldığını  bildirdi. 
 
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana  gelen sel felaketini anımsatarak, selden etkilenen vatandaşların yanında olmaya  devam ettiklerini belirtti.
 
Yaraların sarılması amacında olduklarını vurgulayan Selçuk, şunları  kaydetti:
"Giresun ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren işverenler ve  sigortalılar tarafından SGK'ye 2020/Temmuz, ağustos, eylül ve ekim  aylarında  verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve başvuru verilme süresini 15 Aralık  2020'ye, bu aylara ait primler ile ödenmesi gereken taksitler ve sel tarihinden  önce oluşmuş olan prim borçlarının ödeme süresini de 31 Aralık 2020'ye kadar  uzatıyoruz."
 
Bakan Selçuk, 31 Mart 2021'e kadar yazılı başvuru yapılması halinde  ödeme süreleri ertelenen prim borçlarını 24 aya kadar faizsiz taksitlendirme  imkanını getirildiğini de duyurdu.

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