Bakan Pekcan duyurdu! Yüzde 66 arttı

Pekcan: "2020 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226,2 milyar liraya yükseldi."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye şimdiden küresel ölçekte hızla büyüyen e-ticaret ve e-ihracat pazarlarında vardır ve güçlü biçimde olmaya devam edecektir." dedi.

Pekcan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde halihazırda e-ticaret faaliyetinde bulunan 256 bin 861 işletme bulunmaktadır. 2019'da bu rakam 68 bin 457 idi. 2020 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226,2 milyar liraya yükseldi. 2020'de e-ticaretin 138,4 milyar lirası kartlı ödemeler, 80,4 milyar lirası havale/EFT ödemeleri, 7,4 milyar lirası kapıda ödemelerden oluştu."

2020'de e-ticarette en fazla artış gösteren sektörleri açıklayan Pekcan, şöyle devam etti: