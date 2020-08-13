Bakan Pekcan açıkladı! Türkiye ile Libya arasında imzalar atıldı
13 Ağustos 2020 Perşembe - 11:07 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 12:40
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan son dakika açıklaması geldi. Pekcan, "Türkiye ile Libya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından çok önemli bir belgeye imza atmış bulunuyoruz. İmzalanan belge, firmalarımız ve Libyalı işveren idareleri arasındaki görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanmasında kılavuz olacak." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Libya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından çok önemli bir belgeye imza atmış bulunuyoruz.
İmzalanan belge, firmalarımız ve Libyalı işveren idareleri arasındaki görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanmasında kılavuz olacak.
İmza altına alınan kılavuz metinle firmalar ve Libya işveren idare görüşmelerinin sonuçlanması adına engel kalmadığını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.