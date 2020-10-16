Bakan Pakdemirli 'müjde' diyerek duyurdu!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Pamuk üreticilerimize müjde. Kütlü pamuk primini %37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık. Ayrıca pamuk üreticilerimize, mazot ve gübre desteğiyle birlikte kilogram başına 1,23 lira destek ödeyeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabı üzerinden pamuk destekleme primine yönelik açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli, "Pamuk üreticilerimize müjde... Kütlü pamuk primini %37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık. Ayrıca pamuk üreticilerimize, mazot ve gübre desteğiyle birlikte kilogram başına 1,23 lira destek ödeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Pakdemirli, mazot ve gübre destekleri ile prim destekleri içinden en yüksek destek tutarını pamuk çiftçisine ödediklerini belirterek, "Çünkü hem üretimi hem verimi daha da yukarılara taşırken çiftçimizi de mutlu etme gayretindeyiz. Bugüne kadar üreticimizin yanında olduk, inşallah olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ulusal Pamuk Konseyi'nin de yaptığı açıklamalar doğrultısında pamuk üreticileri, mevcut maliyetler ışığında en az 1,5 TL prim desteği bekliyordu.