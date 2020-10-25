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Bakan Pakdemirli'den flaş 'destek' açıklaması

AA |  25 Ekim 2020 Pazar - 15:05 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 16:10

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber hem müdahale alımları hem de desteği devreye aldık ve bunu da devam ettiriyoruz. Desteği de geçen yıldan bu yıla yüzde 36 arttırarak 22 milyar liraya çıkardık. Son 2 yılda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde tarımsal gayri safi milli hasılamız yüzde 45 artarak 189 milyardan 276 milyar liraya kadar geldi." dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle hem müdahale alımlarını hem de desteği  devreye aldıklarını ve bunu da devam ettirdiklerini belirterek, "Desteği de geçen  yıldan bu yıla yüzde 36 artırarak 22 milyar liraya çıkardık. Son 2 yılda  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde tarımsal gayri safi milli hasılamız  yüzde 45 artarak 189 milyardan 276 milyar liraya kadar geldi." dedi. 
 
Bakan Pakdemirli, AK Parti Malatya İl Başkanlığının Büyükşehir  Belediyesi yanındaki miting alanında düzenlenen 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı  konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malatya'da olmaktan dolayı çok  büyük memnuniyet duyduğunu, millete hizmet yolunda Türkiye'nin az sayıda lidere  sahip bulunduğunu söyledi.
 
Bunlardan birisinin rahmetli Turgut Özal olduğunu dile getiren  Pakdemirli, rahmetli babasının Özal ile çalışma fırsatı yakaladığını anlattı.
 
Pakdemirli, Malatya'da havalimanınında kendisine iki tablo hediye  edildiğini, birinde rahmetli Turgut Özal ve babasının, diğerinde ise  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin yer aldığını aktararak, iki  jenerasyon olarak büyük liderlerle millete hizmet için çalıştıklarını dile  getirdi.
 
Merhum Turgut Özal'ı tanıma fırsatı bulduğunu, çocuk yaşında olmasına  rağmen Özal'ın kendisiyle ilgilendiğini, teknoloji ve bilgisayarları sevmesine  vesile olduğunu belirten Pakdemirli, "Bizimle hep tartışır hem de ödüllendirildi,  hakikaten çok büyük bir insandı. Malatya'ya, millete, ülkeye, insanlığa çok büyük  hizmeti olan insandı. Allah rahmet eylesin. Her kim bu ülkeye hizmet ettiyse her  kim bir çivi çaktıysa Allah ondan razı olsun. Allah'a şükürler olsun Özal'ın  başlattığı hizmet yarışı saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile  devam ediyor." diye konuştu.
 
Türkiye'nin çok farklı bir konuma geldiğini, dünyanın her yerinde  önemli projelere imza attığını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:
 
 "Dünyanın en büyük barajlarını, otoyollarını, köprülerini yapıyoruz.  Daha geçen haftalarda Kıbrıs'ta seçim oldu, tekrar sizin nezdinizde  Cumhurbaşkanımızı kutluyorum. Kıbrıs'a da 80 kilometre uzunluğunda bir asma köprü  kazandırdık, suyun altında bir asma köprü, bir su hattı. Dünyada eşi benzeri  görülmemiş bir mühendislikle yapıldı. Bu vizyon Sayın Cumhurbaşkanımız Recep  Tayyip Erdoğan döneminde yapıldı. Hepimiz gururla şunu söyleyebiliriz, yurt  dışına çıktığımızda, yabancı bir misafirimiz geldiğinde karşımızda aynı  düşünmeyen  bir arkadaşımız olduğunda diyebiliriz ki 'biz ülke olarak artık her  konuda dünyanın en iyisi ve en güzeli projelere imza atan bir ülkeyiz."
 
 "Söz vermiştik, sözümüzü de Allah'a şükür tuttuk"
 
Malatya denilince akıllara kayısının geldiğine işaret eden Pakdemirli,  sözlerini şöyle sürdürdü:
 
 "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz uzun bir çalışma döneminden  sonra kayısı ile ilgili bir alım süreci yapabilir miyiz diye çalıştık. Ben bölge  milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Biz de bir alım yapabilir miyiz, müdahale  alımına kayısıyı da dahil edebilir miyiz? Cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir  işti bunun çalışmasını yaptık. Cumhurbaşkanımız da destek oldu 'mutlaka yapalım'  dedi ve ilk defa Cumhuriyet tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi kayısı alımı için  görevlendirildi. Kükürtlü 21 liradan kükürtsüzü de 23 liradan almak kaydıyla  kayısı alımlarına da başlamış solduk. Söz vermiştik sözümüzü de Allah'a şükür  tutmuş olduk. AK Parti hükümetleri öncesinde sadece müdahale alımları vardı,  destek yoktu. AK Parti hükümetleri döneminde sadece destek olundu, müdahale  alımları da mümkün mertebe yapılmadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle  beraber hem müdahale alımları hem de desteği devreye aldık ve bunu da devam  ettiriyoruz. Desteği de geçen yıldan bu yıla yüzde 36 artırarak 22 milyar liraya  çıkardık. Son 2 yılda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde tarımsal gayri  safi milli hasılamız yüzde 45 artarak 189 milyardan 276 milyar liraya kadar  geldi. Ben her zaman şunu söylüyorum, destek bizden, gayret sizden, bereket de  Allah'tan."
 
Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kabinede yer  almasının ardından ekibiyle söz verdiğini, amaçlarının sahada zarar eden hiçbir  ürün bırakmamak olduğunu söyledi.
 
"Malatya'ya 90 milyon lira destek verdik"
 
Kente 18 yılda 3,2 milyar, 2020'de ise 90 milyon lira destek, 18 yılda  yaklaşık 50 milyon liralık da hibe verdiklerini anlatan Pakdemirli, "Ormanla  ilgili 3 milyonun üzerinde yatırım yaptık, 10 baraj, 1 gölet inşa ettik,  Malatya'ya 10 baraj daha inşa edeceğiz. 400 bin dekar alanı sulamaya açtık 76  milyon fidan diktik, 4 bal ormanı kurduk." dedi.
 
Yakın bir zamanda yaşanan depremde Elazığ ve Malatya'da zarar meydana  geldiğini, bu zararların karşılanması için bakanlıkların her türlü gayreti  gösterdiğini dile getiren Pakdemirli, "Sahada da ilk çalışmaya başlayan ekipler  hem Devlet Su İşleri hem Orman Genel Müdürlüğü oldu." bilgisini aktardı.
 
 "Gıdanı Koru" kampanyası
 
Pakdemirli, yeni bir kampanyadan bahsetmek istediğini dile getirerek,  şunları kaydetti:
 
"Hepiniz geçen sene 'Geleceğe Nefes' kampanyamızı hatırlarsınız. Aynı  gün 1,2 milyon kişinin sahaya çıkıp 4 saat içinde 13,8 milyon fidan diktiği,  Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyalarından birini hep birlikte yaşadık. Şimdi  tekrar 11 Kasım'da Geleceğe Nefes'i hep birlikte yaşayacağız, sahalarda olacağız  ama bunun kadar önemli bir projemiz daha var. 'Gıdanı Koru' kampanyamız var.  Gıdanı Koru kampanyamız da basitçe şöyle. Öyle bir ecdattan geliyoruz ki bir  yerde ekmeği gördüğümüz zaman, rahmetli anneannem de öyle yapardı, ekmeği alır  öper alnına koyar ve bir duvarın üzerine koyardı. İşte hepimiz böyle bir ecdattan  geliyoruz ama ister istemez bu refahın artışıyla gıdamızı dikkatli  kullanmadığımız ortaya çıktı. Tüm dünyada bugün gıdayla ile ilgili problem yok.  Üretilen her 3 kilogram gıdanın 1 kilogramı çöpe gidiyor. Türkiye'de de benzer  durum var. Biz de bir kampanya başlatarak bu konudaki farkındalığı artıralım.  İlerleyen zamanlarda bu konuyla ilgili sosyal medya üzerinde çeşitli yarışlar  olacak. Sizden tek isteğim 'sofranasahipcik.com'a girip burada söz vermeniz,  gıdanızı atmayacağınız, planlı alışveriş yapacağınız ve bunlara dair söz  vermenizi istiyorum. Burada da dünyada rekor kırma hedefimiz var ve toplumsal  bilinçlenmeye çok faydası olacağına inanıyorum. Malatyalıların da bu konuda   bizi, Bakanlığımızı ve Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacaklarını biliyorum."
 
"En önemli görevimiz AK Parti üyeliğimiz"
 
Her kongrenin bir tazelenme dönemi olduğunu anlatan Pakdemirli,  sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Herkesin gönlünde bir aslan yatıyor olabilir, herkes bu kadroları da  istiyor olabilir ama şunu unutmamak gerekiyor en önemli görevimiz AK Parti  üyeliğimiz. Bundan sonra tüm görevlerimizin de geçici birer bayrak yarışı  olduğunu hatırlamamız lazım. Ben 15 yılda partimizde çok önemli görevde yer  almadım. Son seçimlerde de milletvekili aday adayıydım, listelerde de yer almadım  ama hiçbir zaman sahaya çıkmaktan imtina etmedim ve sürekli olarak tüm seçim  boyunca bir gün dahi boşluk bırakmadan sahada çalışmalarıma devam ettim. Önemli  olan bu hoş sedanın, Recep Tayyip Erdoğan'ın mesai arkadaşı olabilmektir. Nerede  olduğunuzun önemi yok. İster bakan olarak yanında olursunuz ister AK Parti üyesi  olarak. Ama şunu da size söylemek istiyorum sizler çalıştıkça, gayret ettikçe,  emek sarf ettikçe bu konuda ter döktükçe bu parti Türkiye'nin en önemli   partilerinden biri haline gelmiş durumdadır. Belki 20 yıla varan bir geçmişi var  ama şunu unutmayın dünyada da en önemli, en çok üyeye sahip bir parti durumuna  geldi. Artık bu parti köklü bir partidir ve siyaset uzun solukludur. O yüzden  bugün listelerde kimin olduğuna, sizin seçilip seçilmediğinize bakmadan çalışmaya  devam edeceğiz. Seçilen arkadaşlarımız da eskileri tek tek arayıp gönüllerini  alacak. İster istemez kırgınlıklar olabiliyor, öncelikle kendi insanlarımızdan bu  kırgınlıkları kaldırmamız lazım ondan sonra topluluklara hitap edebiliriz, ondan  sonra toplulukların oyunu isteyebiliriz diye düşünüyorum."
 
  
 
 
 
 
 

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