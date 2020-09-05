Bakan Mustafa Varank duyurdu: Türkiye'de bir ilk!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün girişimcilik ekosistemi adına çok vizyoner bir adım atıyoruz. Birazdan imzalanacak sözleşmeyle ülkemizde ilk defa bir teknoparkla katılım bankaları ortaklığında girişim sermayesi fonu kurulmuş olacak." açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teknolojik gelişmelerler ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Bugün girişimcilik ekosistemi adına çok vizyoner bir adım atıyoruz. Birazdan imzalanacak sözleşmeyle ülkemizde ilk defa bir teknoparkla katılım bankaları ortaklığında girişim sermayesi fonu kurulmuş olacak." dedi.

Sözlerine devam eden Bakan Varank, "Bilişim Vadisi'nde ayrıca bir tasarım kümelenmesi kuruyoruz. Mevcut durumda ülkemizde tasarımla özdeşleşen bir teknopark yok. İşte biz Bilişim Vadisi'ni tasarımla da ön plana çıkaracağız. Tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip üretim atölyesi, sergi alanı gibi yapılar kurarak, tasarımla sanayiyi daha güçlü etkileşime geçireceğiz." dedi.