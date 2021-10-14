Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ile ticari ilişkilerimizi geliştirmeye önem veriyoruz. Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada ile bir araya geldik. Sayın Bakanın ülkemize gerçekleştirdiği bu ziyaret, Nikaragua'yı Türk iş dünyasının gündemine taşıyacaktır" dedi.
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Bakan Muş, Nikaragua Dışişleri Bakanı ile görüştü
DHA | 14 Ekim 2021 Perşembe - 15:14 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 15:14