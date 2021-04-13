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Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

13 Nisan 2021 Salı - 19:05 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 19:08

Sağlık Bakanı Koca, 3-9 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 804,97, Ankara'da 419,06, İzmir'de 304,07 oldu. Haftalık verilere göre Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Haftalık verilere göre Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa ve Mardin 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.


Sağlık Bakanı Koca, 3-9 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 804,97, Ankara'da 419,06, İzmir'de 304,07 oldu.
 
Haftalık verilere göre Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve  Kastamonu 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Haftalık verilere göre Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa ve Mardin 100  bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
 
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
 
100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali ektedir. Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız.
 

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