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Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de bir ilk

01 Ağustos 2020 Cumartesi - 22:30 | Son Güncelleme : 01 08 2020 - 22:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalarla ve sağlık personeliyle bayramlaştı. Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip 1.2 Tesla açık MR cihazı ile klostrofobisi olan veya obezitesi nedeniyle çekim yapılamayan hastalarımıza burada hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalarla ve sağlık personeliyle bayramlaştı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastalarla ve sağlık personeliyle bayramlaşan Koca, o anlara ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
 
TÜRKİYE'DE BİR İLK
Bakan Koca, "Başakşehir Çam VE Sakura Şehir Hastanesi'nde hastalarımızı ve sağlık personelimizi ziyaret edip, bayramlaştık. Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip 1.2 Tesla açık MR cihazı ile klostrofobisi olan veya obezitesi nedeniyle çekim yapılamayan hastalarımıza burada hizmet veriyoruz" dedi.
 

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