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Bakan Koca'dan, Mansur Yavaş'a teşekkür

DHA |  20 Eylül 2020 Pazar - 7:10 | Son Güncelleme : 20 09 2020 - 7:25

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Twitter'daki bir paylaşımını alıntılayarak, "Sayın Yavaş, teşekkür ederim. Covid pozitif ve şüpheliler HES Uygulamasına kayıtlıdır; bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık" dedi.


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABB Başkanı Yavaş'ın Twitter'daki paylaşımını alıntıladı. Bakan Koca, "Sayın Yavaş, teşekkür ederim. Covid pozitif ve şüpheliler HES Uygulamasına kayıtlıdır; bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık. Sistem, istenirse şehir içi toplu taşımada da riski önlemeye elverişli. Devlet teamülü görünürlüğe feda edilmemeli. Mücadele birlikte mümkün" ifadelerini kullandı.
 

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