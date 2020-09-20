Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABB Başkanı Yavaş'ın Twitter'daki paylaşımını alıntıladı. Bakan Koca, "Sayın Yavaş, teşekkür ederim. Covid pozitif ve şüpheliler HES Uygulamasına kayıtlıdır; bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık. Sistem, istenirse şehir içi toplu taşımada da riski önlemeye elverişli. Devlet teamülü görünürlüğe feda edilmemeli. Mücadele birlikte mümkün" ifadelerini kullandı.
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- Bakan Koca'dan, Mansur Yavaş'a teşekkür
Bakan Koca'dan, Mansur Yavaş'a teşekkür
DHA | 20 Eylül 2020 Pazar - 7:10 | Son Güncelleme : 20 09 2020 - 7:25