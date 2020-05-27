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Bakan Koca'dan gençlere çağrı

DHA |  27 Mayıs 2020 Çarşamba - 7:07 | Son Güncelleme : 27 05 2020 - 7:07

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasının 20 yaş ve altı genç ve çocuklar ile 65 yaş ve üstü vatandaşlar için devam ettiğini duyurdu.


Bakan Koca, Twitter hesabından Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması devam eden gençlerle ilgili paylaşımda bulundu. Koca, paylaşımında, "Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. Çok sevgiler" ifadelerine yer verdi.
 
 
 
 
 

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