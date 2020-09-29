29 Eylül 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.123 0.19 EURO 9,2020 1.08
USD 7,8350 0.44 ALTIN 477,460 1.10
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

29 Eylül 2020 Salı - 19:27 | Son Güncelleme : 29 09 2020 - 19:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Eylül corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 940 covid-19 testi yapıldı, 1427 kişiye hastalık tanısı konuldu.


Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 940 covid-19 testi yapıldı, 1427 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 1452 kişinin covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 278 bin 504'e yükseldi. Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1583 oldu. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede ağır hasta sayısına dikkat çekti.
 
Bakan Koca paylaştı
 
Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin.
 
 

ETİKETLER

Sağlık Bakanı 29 Eylül corona virüs orona virüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.