Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 940 covid-19 testi yapıldı, 1427 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 1452 kişinin covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 278 bin 504'e yükseldi. Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1583 oldu. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede ağır hasta sayısına dikkat çekti.

Bakan Koca paylaştı

Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin.