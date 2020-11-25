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Bakan Koca '9 kat arttı' dedi ve açıkladı: Yeni vaka sayısı 28 bin 351...

25 Kasım 2020 Çarşamba - 18:45 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 21:07

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Kasım koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca, günlük vaka sayısının 28 bin 351 olduğunu belirtti.


Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 168 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 12 bin 840’e yükseldi.
 
Bugün toplam 164 bin 547 test yapılırken, 6 bin 814 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 467 bin 730 oldu. Bugün iyileşen 3 bin 911 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 385 bin 480'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 641 olduğu açıklandı.
 
 
BAKAN KOCA İLK KEZ VAKA SAYISI AÇIKLADI
 
Yeni koronavirüs tedbirleri ve son vaka sayılarının ele alındığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Bakan Koca, açık test politikasına geçildiğini belirtip, "Semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük koronavirüs tablosunda vermeyi planlıyoruz" dedi.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 28 bin 351 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
 
 

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Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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