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Bakan Koca: 21. yüzyıl dünyasında Türkiye sağlıkta öncü ülke olmayı başardı

AA |  29 Mayıs 2020 Cuma - 16:38 | Son Güncelleme : 29 05 2020 - 16:38

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acil durum hastanelerinin, sadece deprem, afet ve salgın durumlarında kapısını açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak tasarlanmadığını, normal zamanlarda da özelleşmiş alanlarda hizmet vermeye devam edecek kalıcı hastaneler olarak inşa edildiğini bildirdi.


Koca, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılış  töreninde yaptığı konuşmada, hastanenin, sağlık altyapısına yeni bir anlayışla  güç katacağını, sağlık hizmetinde yeni bir alternatif ve yeni bir vizyon  getireceğini söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açılışa katılımlarından dolayı  şükranlarını sunan Koca, Erdoğan'ın sağlığa verdiği önem ve sürekli destekle bu  gururun yaşanmasına vesile olduğunu vurguladı.
 
Sağlık Bakanı Koca, Erdoğan'ın liderliğinde herkesin sağlık hakkının  korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine  kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye adım adım ilerlediklerini dile getirdi.
 
Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda sağlıkta Türkiye'nin çağ  atladığı bir dönemin yaşandığına işaret eden Koca, bu dönemin, insanların layık  olduğu hizmete en üst düzeyde kavuşmasını sağlayan örnek bir model olmasını  arzuladıklarını dile getirdi.
 
Koca, bu hafta içinde her biri biner yataklı iki acil durum hastanesi  ile Hadımköy Dr. Niyazi Kurtulmuş hastanesinin faaliyete geçtiğini aktardı.
 
Kovid-19 pandemisinin tüm dünyaya çok şey öğrettiğini hatırlatan Koca,  "Bugüne kadar sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu ve sağlığa  yapılan yatırımın neden kalkınmanın merkezinde olması gerektiğini her zamankinden  daha fazla gösterdi." dedi.
 
Güçlü bir sağlık sistemi, gelişmiş bir altyapı ve fedakarlıktan  çekinmeyen yetkin bir sağlık ordusunun böyle zamanlarda toplumu ayakta tutan en  önemli güç olduğunun altını çizen Koca, son 18 yılda bu alandaki gelişmelerin  neticesinin hep birlikte görüldüğünü, bu gibi salgın hastalıklara olduğu kadar  başta deprem olmak üzere doğal afetlere de hazırlığı test etmiş olduklarını ifade  etti.
 
"Buralar sağlık turizminde kamunun önemli köşe taşları olacak"
Fahrettin Koca, bir yandan şehir hastanelerini devreye sokarak hizmet  kalitesinde fark oluşturmaya çalışırken, diğer taraftan afet durumuna hazırlıklı  olmak için çabaladıklarını belirterek, hastanelere ilişkin şu bilgileri paylaştı: 
"Bu hastaneler, sadece deprem, afet ve salgın durumlarında kapısını  açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak tasarlanmadı. Normal zamanlarda da  özelleşmiş alanlarda hizmet vermeye devam edecek kalıcı hastaneler olarak inşa  edildi. Yoğun bakım ve palyatif bakım hastaları için önemli bir kapasite kazanmış  oluyoruz. Diyaliz hastaları buralardan hizmet alacak. Havalimanına yakınlığı ile  stratejik bir konuma sahip olan hastane, yakınındaki pistlerle yurt dışından ve  şehir dışından getirilecek hastaların uçaktan iner inmez sağlık hizmetine  kavuşmasını sağlayacak. Buralar sağlık turizminde kamunun önemli köşe taşları  olacak. İstanbul'un sağlık altyapısını salgın, deprem ve her türlü afete hazır  hale getiren ve büyüyen sağlık turizmine önemli katkılar sunacak olan bu  hastaneler, depremden etkilenmeyen yatay bir mimariye sahip. Rekor denecek bir  sürede, 45 günde tamamlandı. Hastane 2 bölüm halinde 8 bloktan oluşuyor. Toplam  alan 125 bin metrekare. 500 araçlık otoparkı mevcut. 75 bin metrekare kapalı  alanda 432'si yoğun bakım olmak üzere 1008 yataklı. Yeterli laboratuvar ve  görüntüleme imkanları bulunuyor. Bütün hasta yatakları gerektiğinde yoğun bakıma  dönüştürülebilme özelliği taşıyor. Tam teşekküllü 16 ameliyathaneye sahip olan  hastanede ayrıca, kronik böbrek hastalarının ihtiyacını karşılayacak 100'e yakın  diyaliz üniti bulunuyor."
 
"Türkiye tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, içinde bulunulan günlerin tüm dünyanın  ortak bir kaygıda birleştiği ender bir zamana şahitlik ettiğini söyledi.
 
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede  Türkiye'nin tüm dünyaya örnek bir başarı sağladığına işaret eden Koca, "Ancak  tehlike henüz geçmiş değil, son vakaya kadar ülkemiz de vatandaşlarımız da bu  riskin altında. Bu nedenle bir süre daha tedbirlerimize devam etmek zorundayız."  dedi.
 
Koca, bütün vatandaşlar risk altında olmasına rağmen, mücadelede ön  safta yer alan sağlık çalışanlarının herkesten daha fazla bu riski taşıdığının  altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu yüzden başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarımızdan  yitirdiklerimiz oldu. Kayıplarıyla bizleri derin üzüntüye boğan kıymetli  hocalarımız da yitirdiklerimiz arasındaydı. Ben dahil birçok meslektaşım sahip  olduğumuz sanatımızı bu hocalarımızdan miras olarak aldık. Korona günlerinde  açılışını yaptığımız Okmeydanı Şehir Hastanemize koronadan yitirdiğimiz Prof. Dr.  Cemil Taşçıoğlu'nun adını verdik. Şimdi art arda açılışını yapmakta olduğumuz  acil durum hastanelerimize Prof. Dr. Feriha Öz ile Prof. Dr. Murat Dilmener'in  adlarını veriyoruz. Daha önce söylediğim gibi, bu hocalarımızın bize bıraktığı  miras karşısında, söz konusu hastaneler değil bundan sonraki işlevleri, sadece bu  iki bilim insanımızın adını yaşatmış olsa bu bile yeterli bir sebeptir."
 
"Prof. Dr. Feriha Öz Hocamızın hatırasını yaşatmasını diliyorum"
Bakan Koca, 2 Nisan günü, günlük bildirimlerine bir acı haberi daha  eklemek zorunda kaldıklarını, bunun binlerce meslektaşın yetişmesinde çok büyük  katkıları olan, on binlerce kritik hastanın tanısını koyan, bütün öğrencilerinin  minnetle andığı Prof. Dr. Feriha Öz'ün koronaya yenik düşmesi haberi olduğunu  hatırlattı.
 
Koca, Prof. Dr. Feriha Öz ile ilgili şunları söyledi:
"Patolojinin duayen ismi Prof. Dr. Feriha Öz, Cerrahpaşa'da verdiği  hizmetlerin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinin Patoloji Ana Bilim  Dalı'nın kuruluşunu da üstlenmişti. Emekli olduktan sonra da misyonunu terk  etmedi. Son güne kadar evinden de katkı vermeye devam etti. Belki de virüsle onu  buluşturan bu gayretiydi. Duayen bir hoca olmasının yanında anaç yapısı sayesinde  çok sayıda meslektaşına patoloji bilimini özel olarak sevdirmeyi başardı.  Hayatını patolojiye adayan Prof. Dr. Feriha Öz, yetiştirdiği meslektaşlarının  tabiriyle sadece yaşarken değil, ölümüyle de patoloji biliminin tanınmasını  sağladı. Prof. Dr. Feriha Öz Hocamızın adı ile anılacak olan bu acil durum  hastanemizin, onun hatırasını yaşatmasını ve emeklerinin devamı olacak katkıları  sunmasını diliyorum. Buralarda görev alacak doktor arkadaşlarımın, tüm sağlık  çalışanlarımın, hocalarımızın adına layık bir anlayışla hizmet bayrağını  taşıyacağına şüphe duymuyorum. Genç meslektaşlarıma sadece modern binalar, son  teknoloji cihazlar değil, hocalarımızdan aldığımız kültür, ilim ve irfanı; insan  sevgisini, insana hizmet şuurunu da bıraktığımıza inanıyorum."
 
"Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz, 21. yüzyıl dünyasında  Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır." diyen Koca, sözlerini  şöyle tamamladı:
"Krizin fırsata dönüştürülmesinde, bu vizyonun ortaya konmasında ve  hayata geçirilmesinde öncülük eden başta zatıaliniz olmak üzere, tüm katkı  verenlere şükranlarımı arz ediyorum. Bu tesisi kısa sürede inşa eden yüklenici  firma çalışanlarına ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Fethin 567. yıl  dönümünün de başta İstanbullular olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı  olmasını diliyorum."
 

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Bakan Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi
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