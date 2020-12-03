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Bakan Kasapoğlu koronavirüse yakalandı

AA |  03 Aralık 2020 Perşembe - 17:12 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 17:18

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.


Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eşimle  birlikte yaptırmış olduğumuz Kovid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel  durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı  istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz."  ifadelerini kullandı.
 

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