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Bakan Karaismailoğlu duyurdu! '21 Aralık'ta tamamlamış olacağız'

AA |  14 Eylül 2020 Pazartesi - 12:42 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 13:08

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız."


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 400  kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapımının 21 Aralık'ta  tamamlanacağını bildirdi. 
 
1915 Çanakkale Köprüsü inşaatını helikopterle inceledikten sonra  şantiyede ilgililerden brifing alan Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı  açıklamada, Türkiye ve dünyanın en önemli projelerinden birinde özverili şekilde  çalıştıklarını söyledi.
 
Projede 600'ü mühendis 5 bin kişinin görev aldığını belirten  Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
 
"Rakamları da dünyanın sembol rakamları. Su yüzeyinden 318 metre  yükseklikteki çelik ayaklarıyla dünyanın en yüksek çelik ayaklı köprüsü olacak.  İki ayak arası açıklığı 2023 metre olarak dünyanın en geniş köprülerinden biri  olacak. Toplamda da 4 bin 600 metrelik bir köprü uzunluğu var. Yine bu proje  kapsamında Malkara-Çanakkale arası 101 kilometre bu proje kapsamında  tamamlanacak. Tamamlandığında 1,5 saat süren yolculuklar 6-7 dakikalara düşecek.  1915 Çanakkale Köprüsü'nde olduğu gibi ülkemizin her bir noktasında çok değerli  çalışmalarımız var."
 
"Marmara Denizi'ni, Marmara Bölgesi'ni bir altın kolye gibi  işliyoruz"
 
Bakan Karaismailoğlu, Marmara Bölgesi'ni 400 kilometrelik bir aksla  tamamlayan Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya'nın Avrupa'ya  Çanakkale'den bağlanacağını vurguladı.
 
Otoyol çalışması hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, şu ifadeleri  kullandı:
 
 "400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu  hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte  Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız. Osmangazi Köprüsü'nü  açtık, çalışıyor. İstanbul-İzmir Otoyolu çalışıyor. Adeta Marmara Denizi'ni,  Marmara Bölgesi'ni bir altın kolye gibi işliyoruz. Bunlar ülkemiz için, dünya  için çok değerli projeler, hem ulaşım hem de mühendislik açısından bütün dünyanın  gıpta ile baktığı adeta ders olarak okutulabilecek projeler.
 
Buradaki arkadaşlarımızla birlikte olduk. Onlara moral, motivasyon,  güç kuvvet ve hem de ne aşamada olduğumuzu görmek için sabah erken saatlerden  beri buradayız. Köprü arkamızda. Şu anda kılavuz halatlar çekiliyor. Peşinden  kedi yolları hizmete girecek. Peşinden ana halatların imalatları tamamlanacak.  Onun peşinden de tabliyelerimizi yerleştirip inşallah 18 Mart 2022'de burayı  faaliyete almak için çalışmalar düzgün şekilde devam ediyor."
 
"Dünyanın gözü önünde hep beraber burayı açacağız"
 
Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün genişliğinin 45 metre  olacağını anlattı.
 
Projenin ilerlemesini sabırsızlıkla günlük olarak izlediklerine  değinen Karaismailoğlu, herhangi bir aksamanın olmadığını bildirdi.
 
Çanakkale Boğazı'nın zaman zaman trafiğe kapatıldığını hatırlatan  Karaismailoğlu, "Bunlar sadece saatlerle kısıtlı. İnşallah 18 Mart 2022'de  dünyanın gözü önünde hep beraber burayı açacağız. Bu projeler çok önemli. Bu  projelerde çalışmak, yönetmek ayrı bir değer. Biz de bunun kıymetini biliyoruz.  İnşallah gelecek nesillere çok örnek projeler olacak. İnşallah buraya sık sık  geleceğiz." diye konuştu.
 
318 metre yükseklikte inceleme
 
Bakan Karaismailoğlu, şantiyedeki ziyaretleri kapsamında, 1915  Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasında yer alan 318 metre yüksekliğindeki kulesine  çıkarak çalışmaları inceledi.
 
Karaismailoğlu'na, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale  Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan  Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve Limak Holding  Onursal Başkanı Nihat Özdemir de eşlik etti.
 

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