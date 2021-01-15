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Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Türkiye süper güç oldu

AA |  15 Ocak 2021 Cuma - 11:58 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 12:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye bugün bölgesiyle ve dünyayla bağlantılı hale gelmiş, Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin ticari koridorlarına hükmeden bir lojistik süper güç olmuştur." dedi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hatay Valiliği'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, nice  kadim medeniyetin beşiği Antakya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
 
Hatay'ın herkesin kalbinde farklı bir yeri olduğunu belirten  Karaismailoğlu, "Komşu coğrafyalarımızdan sınırlarımıza kadar uzanan sayısız  karanlık el, huzurumuzu ve toplumsal barışımızı hedef alıyor. Ne yazık ki yakın  geçmişte pek çok noktada haince terör olaylarına maruz kaldık. Kırıkhan'a,  Reyhanlı'ya, Kilis'e de saldırdılar. İnsanımızı, askerlerimizi şehit ettiler.  Hamdolsun, o günden bugüne, Cumhurbaşkanımızın iradesi ve güçlü ordumuz sayesinde  sınırlarımızın güvenliğini sağladık." diye konuştu.
 
Karaismailoğlu, bu coğrafyanın "sarsılmaz kalesi" konumunda bulunan  Türkiye'ye yönelik emelleri olanların maşalarının, beyhude uğraşlarına bugün de  devam ettiğini dile getirdi.
 
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet güçlü ve bağımsız bir ülke olarak  varlığını sürdüreceğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Bundan hiçbirimizin  şüphesi yok. Türkiye, tüm mazlum milletlerin sırtını yasladığı dağ olmaya devam  edecek." dedi.
 
Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 18 yıldır hem ekonomik hem de  siyasi anlamda dünyanın dikkatini çeken bir güç kazandığını aktararak, şöyle  devam etti: "Türkiye, gelecek hedeflerinin gereğini bugünden yerine getirmiş,  stratejik adımlarla ekonomik gücünün sürdürülebilirliğini garanti altına  almıştır. Türkiye’nin geleceğini inşa ettiğimiz bu tarihi dönemeçte Hatay’da  olduğu gibi, memleketin her köşesinde çok sayıda projemiz tamamlanmış ya da sona  yaklaşmaktadır. Ülke sathında, kalkınmada eşitliğin sağlanması, ekonomik canlılık  ve iş olanaklarının artırılması, yerli ve yabancı yatırımlara uygun ortamın  sağlanması için ulaştırma ve haberleşme alanında büyük bir gayret ortaya  koyuyoruz. Türkiye bugün bölgesiyle ve dünyayla bağlantılı hale gelmiş, Avrupa,  Asya ve Afrika üçgeninin ticari koridorlarına hükmeden bir lojistik süper güç  olmuştur."
 
2020 yılı değerlendirmesi
 
Bakanlığının geçen yıl gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendiren  Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "2020, pandemi koşullarına rağmen ulaştırma ve haberleşme alanında son  derece verimli bir yıl olarak geçti. Akıllı otoyollarımızı hizmete açtık.  Bölgemizde lojistik iddiamızı perçinleyen Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamladık.  Demir yolu reformumuzu başlattık. Çin'e art arda ihracat trenlerimizi yollarken,  Avrasya bölgesinin ticari koridorları üzerinde hakimiyetimizi artırdık. TURKSAT  5A uydumuzu fırlatılmaya hazır hale getirdik ve 2021'in ilk günlerinde  yörüngesine yolcu ettik. Mavi Vatanımız denizlerimizde, sayısı artan  limanlarımız, balıkçı barınaklarımız ve tersanelerimizle faaliyet alanımızı  genişlettik. Türk Hava Yolları, tüm olumsuz koşullara rağmen, Avrupa ve dünya  ölçeğinde yolcu taşıma ve destinasyon erişimi bakımından üst sıralarda yer aldı.  Tüm projelerimizde, yerli ve milli altyapı ve üstyapı ürünlerimizin kullanım  oranını artırdık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, 2023 yılı hedeflerimize  koşarken, insan, yük ve veri ulaştırmada, dünya ölçeğinde projelere imza atmaya  devam edeceğiz. Bizler, bu tükenmeyen gücümüzü, bitmeyen çalışma azmimizi,  insanımızın bize, bizim insanımıza olan inancımızdan alıyoruz. Sizlerin de çok  iyi bildiği bir sözümüz var. 'Önce yoldaş sonra yol'. Biz en doğru kişilerle yola  çıktık. Milletimizi yoldaş edindik. Onun için artık Türkiye'de halkın dediği  oluyor. Milletin 'eğme' dediği başı Allah'a şükür hiç kimse eğemez."
 
Amanos Tüneli müjdesi
 
Karaismailoğlu, kente yapılan yatırımlarla ilgili de bilgi verdi. Son 18 yılda ulaşım ve iletişim altyapı yatırımlarıyla Hatay'ı yeniden  inşa ettiklerini belirten Karaismailoğlu, tüm bunların maliyetinin 6 milyar lira  civarında olduğunu dile getirdi. Karaismailoğlu, Amanos Tüneli projesiyle ilgili, "Özellikle Hatay ve  bölgesiyle birlikte dört gözle beklenen en önemli işlerimizden biri Amanos  Tüneli. Son birkaç aydır bu projenin üzerinde çok önemle, titizlikle durmaktayız.  Bütün Hataylılara, bölgeye, Türkiye'ye bu müjdeyi vermek istiyorum; inşallah en  kısa zamanda buraya gelip Amanos Tünelinin temelini atmak için beraber olacağız."  diye konuştu.
 
Hatay'da devam eden 12 projelerinin bulunduğunu anlatan  Karaismailoğlu, bugünkü istişarelerle bu projelerin bir an önce bitirilip kente  kazandırılması için canla başla çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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