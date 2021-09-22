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Bakan Ersoy: Göbeklitepe'yi tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz

AA |  22 Eylül 2021 Çarşamba - 12:09 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 12:09

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan BM'deki Göbeklitepe dikilitaşının replikasını paylaşarak, "Anadolu topraklarının tüm insanlık için önemini ortaya koyan Göbeklitepe'yi tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Birleşmiş  Milletler (BM) bahçesinde sergilenmeye başlanan Göbeklitepe'deki dikilitaşın  replikasına ilişkin paylaşımda bulundu.  
 
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kültür ve Turizm  Bakanlığının girişimleriyle BM Yerleşkesi'nde sergilenmeye başlanan  Göbeklitepe'deki P18 sütununun örneğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile  ziyaret ettiklerini belirtti. Bakan Ersoy, "Anadolu topraklarının tüm insanlık  için önemini ortaya koyan Göbeklitepe'yi tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz."  ifadesini kullandı.c 

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Kültür ve Turizm Bakanı Göbeklitepe dikilitaş
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