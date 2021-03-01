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Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması!

01 Mart 2021 Pazartesi - 10:49 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 12:09

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyon ve büyüme rakamlarıyla ilgili konuşarak, "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk. 2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması. Enflasyonla mücadele politikalarımız, daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak." ifadelerini kullandı.


Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan büyüme rakamları sonrası açıklamada bulundu. Bakan Elvan, "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk. 2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması. Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak" dedi.
 

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