Bakan Dönmez: Teknoloji ihraç eden bir ülke olmayı amaçlıyoruz

Bakan Dönmez, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Yeşil Tarife'yi de bu ayın başında devreye aldık. Elektriği yenilenebilir enerjiden almak isteyenler başvuru yapmaya başladı" dedi.

Bakan Dönmez'in Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında yaptığı açıklamalar;

Sayın Cumhurbaşkanım 2017'de ilk YEKA yarışma mızı gerçekleştirirken, kaynak bizimse teknolojide bizim olmalıydı. Yerli üretim, mühendis, arge ile yatırımcılara açtık. Arge ve inovasyon odaklı bir yapıyı kurarak teknoloji ihraç eden bir ülke olmayı amaçlıyoruz.

Bugün önemli meyvesini topluyoruz. Tam entegre ilk güneş paneli fabrikası olacak. 100 milyon dolarlık panel ithalatını engellemiş olacağız.

İnanıyorum ki fabrikamız yenilenebilir enerji sektörüne dinamizm katacak. Yüzde 70 üzerinde yerlilik oranı olan fabrikanın panel üretimi en büyük güneş enerji santrali Konya Kayapınar GES'te kullanılacak. 2020 Eylül'den itibaren her ay 40 megavat 33 ay sonra ise tam kapasite çalışacak.

74 yarışma düzenleyeceğiz. Yeşil Tarife'yi de bu ayın başında devreye aldık. Elektriği yenilenebilir enerjiden almak isteyenler başvuru yapmaya başladı. Vatandaşlarımızın YETA'ya olan talepleri arttıkça hız kazanacak.