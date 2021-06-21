Bakan Dönmez duyurdu! Yenilenebilir enerjide yeni dönem

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Garanti Sistemi (YEK-G) organize piyasası açılış törenine katıldı. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Maslak yerleşkesinde düzenlenen törene Bakan Dönmez'in yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da katıldı.

Elektriğin üretimi ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının, yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amacıyla geliştirilen sertifika temeli bir çevresel piyasa ürünü olarak hizmet verecek YEK-G'nin hizmete alım töreninde konuşan Bakan Dönmez, "Bugün yenilenebilir enerji sektörümüz adına önemli günlerden birini yaşıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimine büyük katkı sağlayacak Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi, YEK-G'yi, canlı ortamda bugün ilk defa devreye alıyoruz. YEK-G'de ilk çalışmalar 14 ay önce başladı. Taslak yönetmelikler, toplantılar, tarafların görüşleri derken 1 yıl gibi kısa bir zaman diliminde ilk sanal uygulamayı bu yılın Nisan ayında başlatmıştık. 1 Haziran'da canlı uygulamaya geçtik. Bugün de organize YEK-G piyasasını yenilenebilir kaynak bazında açıyoruz" dedi.

"AB'NİN KARBON VERGİSİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SINIRDA KARBON VERGİSİNE KARŞILIK KULLANILABİLECEK"

Fatih Dönmez, "Son yıllarda hem bireysel hem de ülkeler bazında çevresel hassasiyetlerin arttığını ve çevreyi koruma ve geliştirme bilincinin yerleştiğini görüyoruz. Devletler karbon salınımını azaltmak için yeni kurallar, yeni hedefler belirliyor. Ticaretin yönünü ve döngüsünü bu şekilde oluşturuyor. Yeşil enerji elektrik üretim ve tüketiminin çok ötesinde artık ekonomilerin gidişatını belirleyen, oluşturan, onlara yön veren bir niteliğe kavuşmaya başladı. Bu gerçeği görüp de nehrin tersine doğru yüzemeyiz. Bizler de bu gerçeğe göre politikalarımızı oluşturduk ve YEK-G böyle bir anlayıştan doğdu" diye konuştu.

Dönmez, "İlerleyen dönemde YEK-G, AB'nin karbon vergisi yükümlülükleri ve sınırda karbon vergisine karşılık kullanılabilecek. Kaynak ifşası ve bunun sertifikalandırılmasıyla, yenilenebilir enerji, üreticilerimiz için yeni bir ihracat kapısı olacak. YEK-G şirketlerimiz için yeni bir kar kapısı oluştururken, bizim için de enerjide merkez ülke Türkiye hedefimize yönelik önemli bir adım daha olacak. Türkiye'nin yurt dışına açılan yeni gümrük kapılarından biri de YEK-G olacak. Bunun için Bakanlığımız, EPDK; EPİAŞ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın başını çektiği bir çalışma grubumuz görüşmelerini sürdürüyor. Firmalarımızın karbon salınımları kayıt altına alınıyor, raporlanıyor ve doğrulanıyor. Bundan sonraki süreç piyasanın kurulması ve mekanizmanın işletilmesi olacak. Hazırlık sürecini bizler de yakinen takip ediyoruz. Yenilenebilir enerji kullanımının belgelenmesiyle şirketlerimiz yurt içi ve yurt dışındaki muadillerine göre rekabet açısından daha güçlü bir konuma gelecek" dedi.

"21 HAZİRAN İTİBARİYLE, 100 PİYASA KATILIMCISININ 127 YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRALİ SİSTEME KAYDINI YAPTI"

Bakan Dönmez, "YEK-G sistemimiz yüzde yüz yerli imkanlarla blok zincir teknolojisi kullanılarak oluşturuldu. Üretilen her bir 1 megavat elektrik üretimine karşılık özel bir kod tanımlanacak. Bu da sistemin veri doğruluğunu ve takibini sağlayacak. 21 Haziran itibariyle, 100 piyasa katılımcısının 127 yenilenebilir enerji santrali sisteme kaydını yaptı. Bunların 53'ü üretim, 47'si tedarik lisansına sahip. YEK-G piyasamız iki farklı aşamaya sahip. Birincisi, YEK-G sistemi. Burada elektrik EPİAŞ tarafından kaynağına göre sertifikalandırılacak, üretici adına kaydı yapılacak ve ihraç edilecek. İkinci aşama da YEK-G piyasası. Burası organize bir piyasa. EPİAŞ tarafından işletilecek. Üretilen sertifikalar organize piyasalarda işlem görerek el değiştirecek. Burada fiyat organize piyasada kaynağa bağlı olarak oluşacak. Organize piyasa ayda bir işleme açık olacak. Organize YEK-G piyasasında hidro, rüzgâr, jeotermal , biyokütle ve güneş kaynaklarına bağlı olarak ayrı ayrı işlem görecek. Kaynağa bağlı olarak farklı YEK-G belge fiyatları oluşacak" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından YEK-G'nin hizmeti alımı sahneye kurulan sanal ekrandan sanal olarak gerçekleşti. Dönmez, açılışın ardında ise kısa bir açıklama yaparak, "Şu anda ilk eşleşmemiz gerçekleşti. Jeotermal kontrol kontratta gerçekleşti ve 10 adet YEK-G belgesi megawat saati 5 liradan eşlemiştir. İyi bir fiyat, ucuz bir fiyat, çok talipli olacak gibi duruyor. Uygun bir fiyat, megavatına 5 lira vererek temiz enerji almak" ifadelerini kullandı.