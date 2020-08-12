12 Ağustos 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.110 0.00 EURO 8,5660 0.99
USD 7,3000 1.33 ALTIN 445,900 0.70
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Dönmez'den 'Oruç Reis' paylaşımı! Sismik kablo Akdeniz'e indi

DHA |  12 Ağustos 2020 Çarşamba - 9:43 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 9:46

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis'in görüntüsünü paylaşarak, "23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" dedi.


Bakan Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Oruç Reis'in görüntüsünü paylaştı. Bakan Dönmez mesajında, şu ifadelere yer verdi:
 
"Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz’e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun."  
 

ETİKETLER

Fatih Dönmez Oruç Reis Akdeniz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.