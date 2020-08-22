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Bakan Dönmez'den flaş doğalgaz açıklaması! 'Ekonomik fiyatlarla ulaştıracağız'

AA |  22 Ağustos 2020 Cumartesi - 14:48 | Son Güncelleme : 22 08 2020 - 15:11

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Karadeniz'de doğalgaz rezervi keşfi ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğalgazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğalgaz fiyatlarıyla ilgili önemli açkılamalarda bulundu. Dönmez, "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz.  Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik  olacağını bugünden söyleyebiliriz." dedi.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Karadeniz'de doğalgaz rezervi keşfi ile  birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğalgazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik  fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz

Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz.  Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik  olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih  olsunlar.

Önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var.  Uzmanlarımız değerlendirmesi, benzer yapıların orada da önümüze çıkabileceği  yönünde.

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