Bakan Dönmez açıkladı: Elektriğe yeni tarife geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlar için geliştirilen Yenilenebilir Tarife olarak bilinen Yeşil Tarife’ye (YETA) ağustos ayı itibariyle geçileceğini açıkladı.

Yenilenebilir enerji alanındaki üretimini her geçen gün arttıran Türkiye bu konuda bir adım daha atıyor. Artık tüketiciler isterse kullandığı elektiriğin hangi kaynaktan üretildiğini seçebilecek. Tercih edenler yenilenebilir elektrik tarifesine geçebilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüketiciler için yeni bir seçenek olan ‘temiz tarife’ye ilişkin detayları anlattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yerli ve yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmek ve çevre duyarlılığı fazla olan vatandaşları yenilenebilir enerjiye yönlendirmek için geliştirilen Yeşil Tarife uygulamasına yönelik yasal düzenlemenin şubat ayında Meclis’ten geçtiğini, yönetmeliğin çıktığını ve tarifenin altyapısının hazır olduğunu kaydetti. Yeni tarifenin adını YETA olarak düşündüklerini belirten Dönmez, Hürriyet’e, “Yenilenebilir tarife ya da isteyen yeşil tarife diye de okuyabilir. Böylece isteyen tüketicilerimiz, vatandaşlarımız ‘ben sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak istiyorum’ dediğinde, onlara özel bir fatura, özel bir tarife düzenlenmiş olacak. Niyetimiz, ağustos ayına kadar bu işlemleri bitirip artık ağustos ayıyla birlikte müşteriye bir seçenek olarak sunmak istiyoruz” diye konuştu.

ZORUNLU DEĞİL

Yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak için YETA tarifesini kullanan ev ve işyerleri için sertifika düzenleyeceklerini söyleyen Dönmez, “YETA, zorunlu bir tarife değil. ‘Ben bu tarifeye geçmek istiyorum’ demek yeterli olacak. O tarifeye göre de fatura düzenlenecek” dedi.

YEŞİL ENERJİNİN MALİYETİ DAHA FAZLA

Bakan Dönmez, bakanlık olarak yaptığımız bütün faaliyetlerde çevrenin korunması ve geliştirilmesi en temel amaçları olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu: “Çevre hassasiyeti elektrik üretim ve tüketiminde yeni seçeneklerin doğmasını sağladı. Lisanssız üretimin önündeki engelleri kaldırarak vatandaşlarımıza kendi elektriklerini üretme imkanı sunduk. Bugün 6 bin 500 MW’lara yaklaşan lisanssız kurulu gücümüzle hanelerden sanayiye, tarımdan ticarethanelere kadar bireysel ve kurumsal kullanım skalası genişledi. Tüketim boyutunda ise bu hassasiyetleri göz önüne alarak YETA’daki çalışmalarımızı nihayetlendirdik. Maliyet bir miktar yüksek olabilir. Ancak yenilenebilir enerji sektörüne vermiş olduğumuz destek ve teşviklerle yatırım maliyetlerinin düşmesi zamanla fiyatlara da yansıyacak. Maliyetlerin düşmesiyle beraber YETA zaman içerisinde cazip bir hale gelecek. 2002 yılında yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 26 seviyelerinde iken bugün bu sayı yaklaşık yüzde 50 seviyesinde. İnşallah her yıl en az 1000 MW güneş ve rüzgar kurulu gücünü devreye alma hedefimizle bu oranı daha da yukarılara çekeceğiz. Amacımız yenilenebilir enerji yatırımlarında sürekliliği sağlamak ve maliyet avantajını hem üretici hem de tüketici tarafına sunmak.”

YEŞİL ENERJİ TARİFESİNE NASIL GEÇİLEBİLİR?

Sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilecek bu tarifeye geçmek için bağlı bulunduğu elektrik tedarik şirketine giderek “Ben yeşil tarifeye geçmek istiyorum” demesi yeterli olacak. Bunun için dilekçenin yeterli olacağı belirtiliyor.

FİYATI BELLİ Mİ?

Henüz belli değil. Ağustos ayında tarife ile birlikte belli olması bekleniyor.