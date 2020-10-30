Bakan Albayrak, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir’deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin" dedi.
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Bakan Albayrak: Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir
DHA | 30 Ekim 2020 Cuma - 16:38 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 16:42