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Bakan Albayrak: Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir

DHA |  30 Ekim 2020 Cuma - 16:38 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 16:42

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir" dedi.


 Bakan Albayrak, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir’deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin" dedi.

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