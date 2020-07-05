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Bakan Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı

05 Temmuz 2020 Pazar - 12:32 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 12:38

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçilerle ilgili önemli bir açıklamada bulunarak, "Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız." dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından çiftçilere destek paylaşımda bulundu.
 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından #ÇiftçimizMilliDeğerimiz etiketiyle çiftçilere destek mesajında bulundu. Bakan Albayrak paylaştığı tweette "Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız. #ÇiftçimizMilliDeğerimiz" dedi. 

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Bakan albayrak çiftçi destek
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