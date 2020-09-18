Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pençe Kaplan Operasyonu esnasında üs bölgesine gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'a Yüce Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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- Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı!
Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı!
DHA | 18 Eylül 2020 Cuma - 11:30 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 11:30